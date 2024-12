Gloria Camila se desahoga en unas fechas complicadas: "No se puede ir de fuerte por la vida"

La Navidad, una época de luces y celebraciones, puede ser también un momento de reflexión y melancolía para quienes atraviesan situaciones complicadas. Así lo ha expresado Gloria Camila en sus redes sociales, donde se ha sincerado sobre su estado de ánimo.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano está cerrando un año complicado. En los últimos meses, la joven ha enfrentado varios momentos difíciles. En octubre anunciaba su separación de David García tras cinco años de relación. Poco después, su padre, José Ortega Cano, sufría una aparatosa caída en el metro que le causó la rotura del hombro.

Gloria Camila y su novio David García | Gtres

Gloria se ha volcado en su cuidado, mostrándose sonriente hace unas semanas junto a él y su hermano menor, José María, de 11 años, en un photocall. Sin embargo, su reciente mensaje en redes ha mostrado una cara diferente.

En una historia de Instagram, Gloria ha escrito un mensaje que ha preocupado a sus seguidores: "Este año está siendo un poco difícil por varios motivos y es que creo que no se puede ir de fuerte por la vida cuando no sabes ni cómo sostenerte a ti misma. Estas fechas me ponen melancólica y sensible. Y se me pasan muchas cosas, personas y situaciones por la mente y entro en bucle".

Historia de @gloriacamilaortega | Instagram

El año 2024 no ha sido fácil para Gloria, no solo por los altibajos personales, sino también por los retos profesionales con su firma de moda Bakkus. Sin embargo, la joven continúa luchando y preparando nuevos diseños mientras intenta superar los obstáculos emocionales que arrastra desde hace tiempo.

Pero la reflexión no ha quedado ahí. También ha compartido una publicación en la que ha dejado una frase llena de significado: "Solo soy humana, y sangro cuando me caigo".

Estos mensajes, cargados de sinceridad, han despertado una oleada de apoyo entre sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle palabras bonitas. Gloria Camila, que siempre ha mostrado una imagen fuerte, ha demostrado que todas las personas necesitan tomarse un respiro y permitirse sentir.