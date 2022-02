Gigi Hadid insinúa que Rihanna podría estar esperando gemelos

Hace a penas una semana Rihanna sorprendió al mundo entero luciendo su enorme barriguita de embarazada, demostrando que la gestación se encuentra muy avanzada… o quizás que se trate de un embarazo múltiple. A esa conclusión han llegado miles de fans a raíz de un misterioso comentario que dejaba la modelo Gigi Hadid en el perfil de la cantante.

Rihanna y ASAP Rocky mantienen una relación sentimental desde el año 2018, pero no confirmaron su romance hasta el año pasado. Desde entonces, los rumores de boda no han dejado de estar presentes, sin embargo, lo que no estaba en mente de nadie, era que la cantante de 'Love on the Brain' fuese a estar esperando su primer bebé.

Revuelo en redes sociales

Cuando la noticia salió a la luz, muchos usuarios le "recriminaron" que no hubiera sacado nueva música porque estaba embarazada o no lo fuera a hacer por estar demasiado ocupada con el bebé.

Lo cierto es que la artista ha estado centrada en otros proyectos y negocios, y hace un tiempo que no saca música nueva. Su último álbum fue 'ANTI', publicado en 2016.

¿Embarazo múltiple?

El caso es que Rihanna publicó una foto en sus redes sociales de su barriguita, y fueron muchos los que dejaron comentarios para felicitarla por la buena noticia. Sin embargo, hubo una frase que levantó las sospechas de todos los usuarios.

Fue Gigi Hadid, la que puso: "Tres ángeles", junto a emojis de caritas llorando de emoción. Este comentario desató las especulaciones en las redes sociales, ya que en la publicación que subió la artista, simplemente aparece ella y su barriguita.

Comentario de Gigi Hadid | Instagram

Por eso, ahora son muchos los que piensan que Rihanna podría estar esperando gemelos. Sin embargo, muchos otros simplemente dicen que los "tres ángeles" a los que Gigi hacía referencia eran ASAP Rocky, Rihanna y el bebé.

