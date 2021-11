Laura Escanes se convierte en Rihanna con un vestido de plumas

"Ayer me creí @badgalriri, a ver si se me pega algo de ella" decía Laura Escanes este sábado al publicar en su Instagram una foto sobre su disfraz y la fiesta celebrada en La Borla del Mentidero, lugar elegido por la agencia de representación 'Soy Olivia'.

La mujer de Risto Mejide se propuso brillar esa noche y lo consiguió. Con un estilismo de Gigi Vives y un vestido creado por Ze García, Laura se convertía en el icónico reflejo de la cantante Rihanna y el vestido diseñado por Adam Selman. La artista barbadense se vistió con un atuendo muy similar en la entrega de premios, CFDA Fashion Awards celebrada en Nueva York en el 2014. De igual modo que Rihanna fue halagada por ese atrevido look que redirigió la carrera de la cantante tras su aparición y el sensual vestido.

El 'naked dress' empezó a popularizarse tras la valiente elección de la intérprete de la conocida canción "Only Girl (In the World)" creando una tendencia muy copiada en las alfombras rojas. Pese a la distancia temporal y algunas diferencias como el diseñador o el lugar donde se ha lucido, ambos vestidos dejan poco espacio a la imaginación. Los elementos que predominan entre las transparencias son los cristales de Swarovski cosidos a mano que hacen brillar los dos trajes.

Cambiado la estola de pelo de la cantante por las plumas de avestruz, la influencer catalana ha dejado sin palabras. El escote halter, la apertura de la espalda, el pañuelo en la cabeza y los guantes, ambos de rejilla igual que el vestido y las sandalias también transparentes han hecho soñar a la propia Laura, y seguro que también a muchos más.

Este vestido dejaba ver el cuerpo de la joven, que hace poco se vio obligada a aclarar que no estaba embarazada del segundo hijo de Risto Mejide. Este dato llegó tras numerosos comentarios y rumores que se generaron sobre el tema y las dudas en redes sociales sobre la posibilidad de volver a ser mamá.

Ella misma desmintió el embarazo y si quedaba alguna duda se resolvió completamente el pasado viernes 26 de noviembre con el sexy, arriesgado, estilismo que ha puesto patas arriba a sus más de millón y medio de seguidores.

Alguien que también causo gran impacto fue Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, a quién también pudimos ver en la fiesta de temática circense. Esta lució un traje menos atrevido que el de la influencer asemejándose más a una majorette, pero siendo también el centro de las miradas.

Esa noche, por medio de las redes sociales pudimos ver otras caras conocidas que asistieron al evento, como María Pombo y María García de Jaime y sus maridos, Pablo Castellanos y Tomás Paramo, respectivamente.

