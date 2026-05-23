El house tour definitivo de la casa de Menorca de Laura Escanes: una estética rústica y muy marinera

Laura Escanes es una de las influencers más aclamadas del momento. Con 2 millones de seguidores en Instagram, una empresa en solitario a las espaldas, muchas campañas publicitarias, y sus trabajos como presentadora, se ha convertido en una de las personas con más recursos del sector de las redes sociales.

Así es que ha podido cumplir algo con lo que soñaba desde pequeña, tener una casa en Menorca. "Era un sueño que siempre había tenido, siempre había querido tener una casa en Menorca, familiar, para pasar aquí muchísimo tiempo con mis amigas, mi familia, con la gente que quiero", ha contado Laura a través de un vídeo en YouTube.

La casa, que ya está casi acabada del todo, únicamente quedan por acabar algunos detalles, se ha convertido en su casa soñada hecha realidad. En este artículo y gracias al house tour que ha compartido por YouTube, te contamos cómo ha decorado y organizado cada estancia de su nueva casa.

Laura Escanes en su casa de Menorca | YouTube

El gran jardín

En la parte exterior de la casa encontramos el jardín, una zona que la influencer ha explicado que es provisional, porque lo va a cambiar. Lo más destacado de la zona con césped, es la piscina, con los bordes blancos y un agua azul turquesa idílico.

Además, en la zona verde encontramos dos tumbonas blancas con una sombrilla de mimbre marrón, una estética que veremos a lo largo de toda la casa.

El jardín de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

En lo que es la parte de la fachada de la casa se diferencian dos zonas. La primera, un chill out, con unos sofás de mimbre y colchones impermeables, y una mesa de centro a conjunto. De fondo, unas luces de suelo grandes, también de mimbre y que funcionan con batería recargable.

La zona de chill out de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Cubierta por el balcón de la primera planta, encontramos una mesa extensible de madera con sillas impermeables de estilo muy veraniego. Un espacio ideal para hacer cenas de verano a la fresca a la luz de la piscina.

Mesa exterior de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Y, para acabar con la zona exterior, Laura Escanes cuenta con una caseta para guardar las bicicletas de carretera, un deporte que practica en solitario y junto a su novio, el atleta Joan Verdú. En ella caben hasta 4 bicicletas, pero también la usa para guardar cosas del exterior cuando no está, como las sillas o los cojines de los sofás.

Caseta de jardín de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Un salón cómodo y espacioso

Solo al entrar por la puerta principal de la casa, nos encontramos con el salón, el comedor y la cocina, puesto que es un espacio abierto en el cual conviven las tres zonas.

Por lo que hace al salón, lo protagoniza dos sofás blancos muy grandes y con muchos cojines uno enfrente del otro. En medio, hay una mesita de mimbre que, como hemos dicho anteriormente, será uno de los materiales principales en toda la decoración de la casa. En el suelo de la zona, la influencer ha colocado una alfombra con efecto de rafia.

El salón de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Justo al lado de la puerta de entrada, ha colocado un mueble marrón a medida para la tele, aunque el televisión queda colgado a la pared y es el modelo que parece un cuadro, para no romper con la estética y lograr que la estancia sea el máximo de acogedora.

El salón de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Detrás de los sofás, al lado opuesto de la cristalera que da al jardín, encontramos un espejo muy amplio, de dos metros por dos metros. Este detalle de localización hace que la luz del salón se multiplique y que se vea un espacio mucho más amplio.

El salón de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Finalmente, la creadora de contenido ha colocado mucha decoración de estética rústica, como un banco de mimbre, muchas lámparas acogedoras y decoraciones en las paredes acorde con la esencia menorquina.

Decoración de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Comedor y cocina abierta

Por lo que respecta a la zona del comedor y la cocina, están abiertas al salón, por lo tanto se trata de un espacio donde conviven todas las estancias. Para la cocina-comedor, Escanes afirma haber cambiado las paredes, puesto que las de obra eran muy blancas y quería meter algo de color.

Cocina-comedor de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

La mesa central es de madera y muy amplia, puesto que cuenta con seis plazas, aunque es extensible y pueden caber hasta 10 o 12 personas. Las sillas son estampadas a rayas onduladas blancas y azules cielo, y recuerdan a la influencer al mar. Las luces de techo que acompañan al comedor también son onduladas, y de estilo mimbre en color marrón oscuro.

Para la cocina, ha optado por una pared de baldosas de cerámica blanquecinas que van en conjunto con la encimera. La grifería, que combina a la perfección con esos tonos blancos, la ha escogido en cobre.

Cocina-comedor de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Las puertas de los armarios de la cocina son de color azul, el mismo que tono que las sillas. Además, el hueco de debajo el grifo, en lugar de colocar una puerta, ha innovado con una cortina, un toque muy rústico que acompaña la estética de la casa. Del mismo modo, hay unas estanterías de madera en la zona de la pared para colocar decoración o la vajilla.

El baño de la planta baja

La planta baja cuenta con un baño, que es bastante sencillo. El lavamanos es redondo y de estilo piedra, jugando, de nuevo, con la estética rústica de Menorca. En conjunto, un mueble de madera y un espejo con marco de mimbre.

Lavabo de la planta baja de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Por que hace a la pared, en todas las habitaciones ha puesto papel pintado vinílico, ideales para las humedades y para poder limpiar las manchas. En esta estancia se ha decantado por uno blanco con líneas azules.

La habitación de la planta baja

Solo al entrar en la primera habitación de la casa, deslumbra el papel pintado blanco con unas líneas muy finas en color azul. La cama, de matrimonio, cuenta con un cabezal de madera y mimbre que va a conjunto con las dos mesillas de noche.

Habitación de la planta baja de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

A los pies de la cama, encontramos un banco que parece de cuero entrecruzado, acompañado de un espejo grande y una silla de mimbre. Y, como última zona de la habitación, al lado del armario empotrado, hay un escritorio de madera con estanterías.

Las escaleras y el distribuidor

Lo que es la zona para subir a la primera planta, que son las escaleras y una pared que llega hasta el techo, también la ha decorado. Lo más destacable es la cuerda que compone la barandilla, una opción muy marinera para hacer de un agarre más aesthetic.

Escaleras de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

A pesar de que todas las paredes de la planta baja y la de arriba son de un acabado imperfecto, que le dan ese toque rústico que la influencer buscaba tanto, muchas paredes cuentan con papel pintado, siendo el caso de una de las paredes de la escalera, que cuenta con un diseño de rayas blancas y azules hasta el techo.

Justo al subir el último escalón, te encuentras de cara un armario con puertas de mimbre un poco translúcidas donde se esconden la lavadora y la secadora.

Armario de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Segunda habitación de invitados

Nada más entrar en la habitación, llama la atención el papel pintado situado únicamente en la pared de la cabecera de la cama, con líneas blancas, azules y algunos detalles en amarillo que aportan mucha luz al espacio.

La cama de matrimonio, con un cabezal blanco acolchado, combina a la perfección con las mesitas de noche y la cómoda de mimbre, siguiendo una estética muy cálida y natural.

Habitación de invitados de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Además, la estancia cuenta con varios detalles decorativos que refuerzan ese estilo acogedor, como un espejo redondo de mimbre deshilachado colocado en una de las paredes.

Al lado del armario empotrado, hay unas estanterías de madera que sirven también como espacio de almacenaje. Esta habitación, al igual que todas las de la planta, tiene acceso directo a la gran terraza, una distribución que aporta amplitud y muchísima luz natural.

Habitación de invitados de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Baño de la planta de arriba

El baño principal de la planta de arriba es muy parecido en estilo al que hemos visto antes. Un estilo sencillo, con el mismo lavamanos y mueble que el baño de la planta baja, pero con un espejo más grande.

También cambia el papel pintado, ya que la creadora de contenido se ha decantado por uno de cuadros blancos con líneas azules. Así pues, una zona sencilla y de lo más práctica.

Baño de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

La habitación de Roma

La habitación de su hija destaca por su estilo dulce y funcional, marcado por un papel pintado con óvalos en tonos grisáceos que aporta textura y personalidad a las paredes. La protagonista del espacio es una gran litera en línea, con dos camas por planta, pensada para aprovechar al máximo la habitación.

Habitación de Roma de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Además, cada cama cuenta con su propia lamparita y enchufes individuales, creando un rincón cómodo y práctico para cada persona que vaya a dormir ahí. La estancia también incluye varios detalles decorativos de fibras naturales, como un espejo con marco de mimbre y un cesto del mismo material para guardar los juguetes.

En una de las esquinas encontramos un escritorio con baldas y una silla de líneas rosas y blancas, ideal para estudiar o dibujar. Completan la habitación unos enormes armarios empotrados que llegan hasta el techo y ofrecen una gran capacidad de almacenaje.

Habitación de Roma de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Habitación principal

La habitación principal se abre con un pequeño vestidor a modo de pasillo, rodeado de armarios que conectan directamente con la zona de descanso.

En el centro encontramos una gran cama con un cabezal acolchado en color azul turquesa, combinado con las mesitas de noche de madera blanca decoradas con rayas del mismo tono. Sobre ellas, unas lámparas de mimbre blanco aportan un toque cálido y mediterráneo a la estancia.

Habitación principal de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Además, la habitación cuenta con una cómoda de madera muy grande y un espejo de cuerpo entero que amplía visualmente el espacio.

Habitación principal de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

El baño en suite mantiene la misma línea decorativa, con una encimera de piedra y dos lavamanos acompañados de grifería en color cobre.

Habitación principal de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

La cerámica blanca y turquesa recubre toda la pared de la ducha y también el marco del espejo, mientras que unas estanterías de madera completan el conjunto aportando calidez y almacenaje.

Habitación principal de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

La gran terraza

La terraza es uno de los espacios más especiales de la casa gracias a su gran amplitud, una zona de descanso está pensada para disfrutar del exterior con comodidad, con un sillón acompañado de una pequeña mesita que también puede utilizarse como reposapiés gracias a un cojín que se guarda en su interior.

Terraza de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Además, cuenta con varias hamacas repartidas por la terraza que crean diferentes rincones para relajarse al sol, acompañadas de pequeñas mesitas auxiliares, formando un espacio muy mediterráneo y acogedor.

Terraza de la planta de arriba de la casa de Menorca de Laura Escanes | YouTube

Estos son algunos de los detalles más especiales de la casa de Laura Escanes en Menorca, una vivienda donde predominan los materiales naturales, los tonos claros y una decoración cálida y relajada muy inspirada en el estilo mediterráneo.