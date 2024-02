Gaby Sánchez, expareja de Antonio Tejado, destapa su lado oscuro: "Tenía miedo, le tuve que grabar"

Desde que salió a la luz que Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, podría estar involucrado en el robo en la casa de la artista. Múltiples amigos, familiares yexparejas han manifestado el mal momento que atravesaba en vida.

Hoy, en exclusiva, la que fue novia de Antonio Tejado, Gaby Sánchez, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo fue su relación: "Nos metimos en un callejón y le tiraron unas bolsitas a Antonio".

"Me vendía una faceta que cambiaba por la noche", ha querido puntualizar mientras afirmaba que conocía a 'El Ruso' presunto implicado en el robo a María del Monte.

La tóxica relación entre Gaby y Antonio Tejado

Y ahora Sonsoles ha tenido acceso en exclusiva a uno de los audios que le enviaba a su expareja, Gaby Sánchez, donde señala que: "cuando yo ya suba al Instagram que eres mía y que eres mi mujer, ningún tío te va a decir nada".

"Él con toda su pandilla se sentían totalmente impunes, como los Reyes de Sevilla. Sevilla era de ellos", puntúa su expareja.

La modelo y el sobrino de María del Monte mantiene una relación en 2021. Ella conoce de primera mano el peligroso estilo de vida de Antonio Tejado: "Se movía en un ambiente conflictivo y la cosa no iba a acabar bien".

Antonio se encapricha de Gaby durante la pandemia. El sevillano saca su lado más romántico para conquistarla a través de videollamadas y de audios que señalaban: "te quiero por encima del cualquier, pero más allá del poderoso caballero don dinero".

A pesar de ello, detrás de esa fachada sensible y romántica se esconde la cara oculta de Antonio Tejado: "¡Qué estoy durmiendo, que no estoy molestando a nadie, que quiero dormir! ¡Y te despiertas! ¡Y me despiertas", se puede apreciar en uno audio.

Los preocupantes audios que recibía por parte de Antonio Tejado

Cuando aún seguían siendo pareja, Antonio Tejado le mandaba audios constantemente. En uno de ellos alardeaba sobre su posición en Sevilla: "Ya verás cómo me lo monto yo aquí".

Entre todas sus frases, nos ha llamado la atención: "Tú no sabes todavía quiénes son los Trece", entendiendo que se refiere a la banda de 'El Ruso'.

Sobre dicha declaración, Gaby Sánchez nos ha contado que: "Tenía miedo" y que llegó hasta el punto de pedir ayuda para alejarse de su lado.