Chabeli Navarro, ex de Antonio Tejado, desvela sus cambios de humor cuando se alteraba: "Se ponía muy efusivo"

Chabeli Navarro aparecía este viernes en el plató de Y ahora Sonsoles para contar cómo fue su relación sentimental con Antonio Tejado. En shock todavía por la detención e ingreso en prisión de su expareja, la colaboradora de televisión confesaba que a pesar de terminar mal con él, en los últimos años habían recuperado el contacto y que era conocedora de las malas compañías de este.

Tras su intervención en televisión, hablamos con Chabeli, quien ha estado de actualidad por su relación con Bertín Osborne, y nos confesaba que cree en la inocencia de Antonio: "Yo estoy todavía que no me lo creo. Yo todavía, hasta que no se diga lo contrario, para mí Antonio es inocente".

Además, al igual que Alba Muñoz, nos aseguraba que nunca vio una estrecha relación entre María del Monte y él: "No, yo no he visto nunca una relación tan fluida de llamadas, o quedar para comer, y eso que yo he estado muchos meses con Antonio, ya te digo que yo estuve bastantes meses con él, casi un año, y no he visto llamadas, ni quedadas para comer, ni WhatsApp".

Le preguntábamos por las supuestas filtraciones que el sobrino de María del Monte habría hecho a la prensa y nos confesaba que no le sorprende en absoluto: "Sí, claro, sí, sí. No me sorprende que él pueda filtrar información por salir en revistas, en televisión, en lo que sea".

Tal y como contó públicamente, lo más difícil de su relación eran los cambios de humor que sufría Antonio: "Es verdad que cambiaba. Se ponía muy efusivo y sí que le he visto yo comportamientos con otras personas... No ya conmigo, pero se alteraba y a lo mejor se ponía con la persona... Le miraba mal, se encabronaba con la persona de al lado".

Chabeli está completamente convencida de que si finalmente se demuestra que ha participado en el robo, sería por saldar una deuda peligrosa: "Será porque tiene que tener una deuda económica muy grande con alguien peligroso, por así decirlo".

Ella es conocedora de las deudas que tenía Antonio porque le ayudó a pagar algunas y fue testigo de cómo le pedía dinero a su madre: "Yo le he ayudado a pagar algunas cuentas en garitos que tenía, sí. Yo he ido a casa de la madre para pedirle dinero".