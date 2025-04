Gabriela Guillén evita confirmar cuántas veces ha visto Bertín Osborne a su hijo

Gabriela Guillén atraviesa un momento complicado. La empresaria ha vuelto a ser preguntada por la prensa en medio de la nueva polémica surgida tras las declaraciones de Raquel Arias, amiga cercana suya, que ha dicho que no es cierto que Bertín Osborne haya visto varias veces a su hijo. Una afirmación que choca con lo que había contado el presentador recientemente.

Gabriela Guillén, junto a su amiga Raquel Arias | Gtres

Ante la pregunta del periodista sobre esta cuestión, Gabriela ha preferido mantenerse al margen y no decir mucho al respecto: "Es algo que quiero mantenerlo en lo privado, dentro de lo posible, no voy a comentar". Además, ha dejado claro que quien debería responder a esas afirmaciones es Bertín: "Preguntádselo a él, que es el que lo ha dicho".

Sobre si la situación entre ambos ha mejorado en las últimas semanas, Gabriela ha respondido: "No sé a qué te refieres si mejoran". Y respecto a si ha habido algún avance en el tema de la manutención, la modelo lo ha negado: "No hay nada, todo sigue igual".

Gabriela Guillén | Gtres

La empresaria no ha escondido el difícil momento personal que está atravesando. Cuando el periodista le ha comentado que está ejerciendo de madre y padre a la vez, Gabriela ha reconocido: "Es muy duro, estoy agotada". De hecho, no ha dudado en confesar que acaba de salir de urgencias y que no se encuentra bien: "Estoy fatal, no puedo más".

La semana pasada Gabriela aclaró cómo era realmente su relación actual con Bertín Osborne.En aquel momento, la modelo negó que hubiera una reconciliación sentimental, pero sí confirmó que mantenían contacto "por el bien del niño", asegurando que la relación es ahora cordial. Eso sí, dejó claro que el acercamiento "debería haber pasado hace mucho tiempo" y que estaba contenta de que por fin ocurriera.

Por su parte, Bertín había revelado a la prensa que conocía a su hijo desde hace tiempo, asegurando que habían compartido "muchas tardes juntos" y que su relación con Gabriela era ahora "fenomenal". El presentador incluso describió a Gabriela como "una niña estupenda" y remarcó que todo lo están "arreglando personalmente", sin necesidad de nuevos enfrentamientos judiciales.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Sin embargo, las palabras de Raquel Arias desmintiendo que Bertín haya pasado tanto tiempo con el pequeño como aseguraba, han reavivado las dudas. Gabriela ha optado por no decir nada y mantenerlo en la intimidad; ha preferido no entrar en conflictos públicos y seguir centrada en su vida y en su papel como madre.

Gabriela Guillén continúa con su vida diaria, luchando por salir adelante en solitario, priorizando el bienestar de su hijo en medio de un contexto que sigue siendo complicado.