Gabriela Guillén asegura que "todo está bien" con Bertín Osborne tras haber conocido a su hijo

Bertín Osborne ha confirmado que ya conoce al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. El presentador aseguró ayer que además de conocerle pasa mucho tiempo con él. "He estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo", ha dicho sobre su hijo.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Después de que Gabriela Guillén ganara el juicio por la paternidad de su hijo, parece que han puesto fin a la guerra. La relación entre ambos ha cambiado completamente, incluso el presentador ha dicho que actualmente tienen una relación "fenomenal".

Además, Bertín Osborne ha dedicado unas bonitas palabras a Gabriela y la ha definido como "una niña estupenda". El presentador ha asegurado que actualmente no mantienen ninguna guerra judicial: "Lo estamos arreglando ella y yo personalmente", ha afirmado.

Ahora, Gabriela ha sido preguntada por la prensa sobre si las declaraciones de Bertín son ciertas, con mucha prisa por entrar en el coche, la empresaria ha dicho: "Está todo bien, gracias".

Gabriela Guillén | Europa Press

Cuando la periodista le ha preguntado si es cierto que ya no hay ningún juicio en marcha, la modelo ha dicho: "De momento no hay nada". También le han preguntado si se ha solucionado lo de la manutención a lo que ha respondido: "No, todavía no está, gracias". Gabriela ha asegurado que sigue en curso lo legal.

Finalmente ha dejado claro que con Bertín está todo bien: "Muy bien, muy bien", ha dicho la empresaria. También ha confirmado que es cierto que Bertín ha jugado con su hijo: "Sí, sí sí".

Gabriela Guillén | Europa Press

Parece que la relación de Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha mejorado, después de que ella haya reafirmado públicamente que Bertín Osborne ya conoce a su hijo y todo está bien.