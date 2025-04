Gabriela Guillén confiesa que el encuentro de Bertín Osborne con su hijo fue algo "muy íntimo de los tres"

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han dado un paso más en su relación. Y es que, un año después del nacimiento del hijo que tienen en común, el presentador decidía conocerle hace apenas unos días. ¿Pero han acercado posturas como se está rumoreando?

Ahora, la modelo ha hablado para los micrófonos de Europa Press, desmintiendo que tenga una relación sentimental con el cantante, lo que supondría una segunda oportunidad a su historia de amor. "Es el padre de mi hijo y voy a tener relación con él siempre, si él quiere y mi hijo también. Es inevitable", ha sentenciado.

Confesando estar "agotada" de todos los rumores que surgen alrededor de su vida privada, no ha querido tampoco desvelar cómo fue ese encuentro de los tres por primera vez: "Me lo reservo para mí. Es algo muy íntimo de los tres y ya está".

Gabriela Guillén en Madrid | Europa Press

Eso sí, aunque parece que la guerra ha cesado, Gabriela ha lanzado un dardo a Bertín cuando la prensa le ha preguntado si ahora la situación está como ella pedía: "No es que yo quisiera esto, esto tenía que suceder hace mucho tiempo. Pero todo bien, que vayan bien las cosas por mi hijo, pues contenta".

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Respecto a los rumores de segunda oportunidad, Gabriela no ha podido evitar reírse, explicando que no pueden estar conociéndose porque ya se conocen "bastante bien". Sin embargo, la modelo no ha querido desmentir ni confirmar nada: "No voy a entrar otra vez en la dinámica de siempre. Yo tengo cosas muy importantes que hacer, tengo mucho trabajo y estoy pendiente de lo que tengo que estar, del niño y de todo".

Parece que han enterrado el hacha de guerra definitivamente, olvidándose de que un día los reproches y las indirectas protagonizaron su relación.