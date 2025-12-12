Mientras Felipe y Letizia posan con sus hijas, Juan Carlos y Sofía eligen a sus perritos para la felicitación de Navidad

Ya falta poco para la Navidad y estos son días de enviar y recibir felicitaciones navideñas. A falta de menos de dos semanas para el 25 de diciembre, este viernes se ha hecho pública la felicitación de la familia real. Para este año, desde Casa Real han decidido que el escenario para la fotografía sea fuera del Palacio de la Zarzuela. El lugar elegido es Valdesoto, un municipio del Principado de Asturias que ha recibido la distinción de Pueblo Ejemplar 2025.

De esta manera, y según el comunicado oficial, se ha escogido Valdesoto para "reconocer a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales". La instantánea se tomó el 25 de octubre, día en el que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron el pueblo con motivo de este galardón.

Una postal familiar y otoñal

En la fotografía se ve a los cuatro en un bonito paraje otoñal con árboles, un camino y una pequeña pared de piedra de fondo. De pie, están Felipe y Sofía, mientras que Letizia y Leonor están sentadas. Un detalle que destaca es que el rey y la infanta van vestidos de una forma muy similar -con una chaqueta gris y una camisa y un jersey blanco- mientras que la reina y la princesa hacen lo propio con dos looks con tonos azules y calzado marrón.

Los reyes, Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posando para la felicitación navideña de 2025 | Gtres

La felicitación se completa con el texto "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos" y sus firmas, además de desear una "Feliz Navidad y próspero año nuevo 2026". Por último, hay el escudo de la Casa Real y el lema "Servicio, compromiso y deber".

Las firmas de la familia real en la felicitación navideña de 2025 | Gtres

Parte de la felicitación navideña 2025 de la familia real | Gtres

El escudo de la Casa Real en la felicitación navideña de 2025 | Gtres

Como suele ser habitual en ocasiones como esta, todo está pensado al detalle. La elección del pueblo no es casual, así como tampoco lo es la tipografía elegida. Tal y como explica la Casa Real en el comunicado, el tipo de letra es Ibarra Real Nova, "diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del Quijote realizada para la Real Academia Española". Con esta elección, la familia real quiere hacer un homenaje al "cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, se recupera y crea la versión digital de esta tipografía poniendo en valor el patrimonio tipográfico español".

La felicitación navideña de Juan Carlos y Sofía

El mismo día, los reyes eméritos también han publicado su felicitación navideña con una fotografía totalmente diferente a la de la familia real. Para este año, Juan Carlos y Sofía han optado por una foto en la que los protagonistas son sus cinco perros posando delante de un árbol de Navidad. Así pues, han decidido dar un cambio a su christmas, ya que recordemos que los años anteriores eran obras de arte relacionadas con la Navidad.

La felicitación navideña de 2025 de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía | Gtres

La foto está hecha en el Palacio de la Zarzuela y va acompañada con un escueto "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026" y sus firmas.

Las firmas de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, en la felicitación navideña de 2025 | Gtres