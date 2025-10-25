Los gestos cómplices de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias

Siempre están bajo la lupa ajena. Cada movimiento, paso y gesto entre ellas es analizado al detalle, pero lo cierto es que cada vez que coinciden en un acto público lo único que se dice de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía es la gran complicidad que tienen.

Y es cierto. En los Premios Princesa de Asturias, a su llegada al el Teatro Campoamor de Oviedo, han vuelto a demostrar la gran unión que hay entre ellas. Desde su salida del Hotel de la Reconquista hasta en el interior del teatro, las dos hermanas han derrochado simpatía, pero sobre todo complicidad.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Ambas han escogido unos looks muy elegantes para el momento. Mientras que Leonor se ha decantado por un vestido color berenjena de menos de 50 euros, Sofía ha escogido vestir el color tendencia de este otoño, el ámbar, con un vestido en crepe y gasa de moda española.

Muy pendiente de ella, la Princesa Leonor no dejaba sola a su hermana ni un solo momento y se unía junto a ella para entrar en el teatro a la misma vez... pero una vez dentro la imagen ha sido de lo más cariñosa.

El rey Felipe, la reina Letizia, La princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Doña Leonor y Doña Sofía han tenido un gesto hacia su abuela materna, Paloma Rocasolano, que se encontraba como cada año en las butacas y, cuando han subido al escenario, han mirado al palco para saludar y mostrar sus respetos también a la Reina Sofía.

Han subido al escenario de la mano. Un acto de lo más significativo y que no solo demuestra la estrecha relación que tienen, sino también lo habituadas que están a ser el apoyo incondicional una de la otra en este tipo de actos públicos.