Estela Grande responde a Diego Matamoros: "La gente fracasada desde el sillón de su casa…"

Parece que cinco años después de su ruptura, entre Estela Grande y Diego Matamoros sigue habiendo tensión. Prueba de ello ha sido la tajante respuesta de la modelo a las últimas declaraciones que ha dado el hijo de Kiko Matamoros…

Fue en diciembre del año pasado cuando, durante un partido entre el Real Madrid y el Getafe, Diego compartió una historia de Instagram que no pasó desapercibida. Como madridista, comentó: "Esa banda es un coladero. Que coja confianza". ¿Lo raro? Que el jugador de esa banda del Getafe es Juan Iglesias, actual novio de Estela. Un zasca en toda regla.

Ahora la modelo, en la fiesta por el 10º aniversario de Slow Love -firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez- ha contestado, sin tapujos: "Lo vi en su momento, pero al final creo que la gente fracasada desde el sillón de su casa es muy fácil criticar a la gente que tiene éxito".

Estela Grande en el décimo aniversario de Slow Love | Gtres

Y punch. Al preguntarle si considera que su exmarido es un fracasado, ha respondido: "Ya te lo he dicho todo". ¿Empieza una nueva guerra de dardos envenenados? Lo cierto es que, a pesar de haber respondido al ataque de Diego, Estela ha dejado claro que no echa de menos las polémicas.

"Nunca he sido de entrar en polémicas, nunca me ha representado. Es verdad que me han acompañado durante mi vida, un periodo de tiempo, pero nunca me han representado", ha zanjado. Estaremos pendientes de si hay respuesta por parte de Diego…

Estela Grande y Diego Matamoros en 2018 | Gtres

Lo cierto es que, más allá de estos fantasmas del pasado, Estela está viviendo una etapa muy feliz y muy enamorada junto a Juan, con quien se está planteando formar una familia. "Las cosas llegan cuando tienen que llegar (…) Me gustaría seguir dando pasos en la relación, tanto como pareja como familia".

Aunque ha desvelado que una boda no está entre sus prioridades, si el futbolista se plantease pedirle matrimonio tampoco le importaría. Lo que sí han hablado es de formar juntos una familia a corto plazo: "Nos gustaría. Nunca he sido especialmente niñera, pero en este momento de mi vida sí que nos lo planteamos, claro que sí".

Estela Grande y Juan Iglesias en un evento de pádel | Gtres

Por el momento, Estela solo está pensando en las vacaciones que van a disfrutar cuando termine la temporada. ¿Se verá envuelta otra vez en una polémica tras responder a su ex? Habrá que esperar.