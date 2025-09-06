Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer bebé antes de casarse

Alberto Herrera y Blanca Llandres se encuentran sumidos en los preparativos para su boda. La prima de Lourdes Montes y el locutor de radio se encuentran disfrutando de la cuenta atrás con la que sellarán su historia de amor.

Sin embargo, apenas un mes antes de contraer matrimonio en Sanlúcar de Barrameda, la pareja ha sorprendido anunciando que están esperando su primer hijo.

La sobrina de José Manuel Soto ha compartido la feliz noticia con unas fotografías en las que podemos ver su ya incipiente tripita premamá y la ecografía del futuro bebé. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", ha escrito en Instagram.

El embarazo de la novia ha sido toda una sorpresa para sus seres queridos y seguidores, quienes no han tardado en comentar la publicación con mensajes de cariño.

Será el próximo 18 de octubre cuando los novios se den el 'Sí, quiero' y meses después Carlos Herrera y Mariló Montero se convertirán en abuelos por primera vez.