AMPLÍAN LA FAMILIA
Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer bebé antes de casarse
Alberto Herrera y Blanca Llandres pronto pasarán por el altar, pero antes de darse el 'Sí, quiero', han revelado que esperan su primer hijo en común.
Publicidad
Alberto Herrera y Blanca Llandres se encuentran sumidos en los preparativos para su boda. La prima de Lourdes Montes y el locutor de radio se encuentran disfrutando de la cuenta atrás con la que sellarán su historia de amor.
Sin embargo, apenas un mes antes de contraer matrimonio en Sanlúcar de Barrameda, la pareja ha sorprendido anunciando que están esperando su primer hijo.
La sobrina de José Manuel Soto ha compartido la feliz noticia con unas fotografías en las que podemos ver su ya incipiente tripita premamá y la ecografía del futuro bebé. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", ha escrito en Instagram.
El embarazo de la novia ha sido toda una sorpresa para sus seres queridos y seguidores, quienes no han tardado en comentar la publicación con mensajes de cariño.
Más Celebrities
- Carla Flila habla por primera vez de su ruptura con Nagore Robles: "Vamos a tenernos una a la otra siempre"
- La Baronesa Thyssen, muy orgullosa de sus hijos, elogia a Carmen y Borja: "Ella es maravillosa, igual que mi hijo"
- Marta Riumbau reflexiona sobre la maternidad en solitario y cuenta por qué tomó esta decisión
Será el próximo 18 de octubre cuando los novios se den el 'Sí, quiero' y meses después Carlos Herrera y Mariló Montero se convertirán en abuelos por primera vez.
Publicidad