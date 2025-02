Ignacio Batallán, novio de Melody: jugador de vóley, entrenador personal y gran apoyo en el Benidorm Fest

El 1 de febrero de 2025 será un día que Melody recordará con mucho cariño. Ese sábado, la cantante sevillana logró el micrófono de bronce tras proclamarse ganadora del Benidorm Fest con la canción Esa diva. Gracias a este triunfo, que contó con el respaldo de los espectadores, representará a España en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Basilea (Suiza).

Coge el reto con mucha ilusión y muchas ganas de "darlo todo", como afirmó en la rueda de prensa posterior al festival, y no es para menos, ya que Melody ya se presentó en otra preselección para Eurovisión, la de 2009, pero no hubo suerte. Ahora, ha llegado su momento y, como ella misma dijo: "Quien la sigue, la consigue. Si no que me lo digan a mí".

Durante todo este tiempo de preparación para el Benidorm Fest se ha rodeado de su familia y amigos, a quienes recordó en la rueda de prensa con estas palabras: "Se lo dedico a mi familia, a mi niño, que lo amo, y a las personas que no han podido ver mi actuación porque se fueron a principios de año y que están en mi corazón. Me han llenado de energía para salir al escenario. Va por ellos y por el público que me sigue".

Una de las personas que ha sido clave en este proceso y que la ha apoyado incondicionalmente ha sido su novio y padre de su hijo, Ignacio Batallán. Melody siempre ha sido muy reservada con su vida personal y hasta ahora no se conocía la identidad de su compañero. En un programa de televisión dijo una vez: "Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso".

Ignacio Batallán y Melody | Instagram @trainmestudio

¿Quién es Ignacio Batallán?

Como hemos dicho, Ignacio siempre se ha mantenido al margen del foco mediático y se conocen pocos detalles sobre él. Es argentino, tiene 40 años y es entrenador personal. Es el fundador de un gimnasio en Fuengirola (Málaga) y precisamente haciendo deporte es como se conocieron con la cantante hace unos años. Asimismo, es jugador de voleibol profesional y el CEO del Club Voleibol Fuengirola.

Hace tan solo un día que se ha abierto un perfil en Instagram y en la primera foto que ha colgado le podemos ver trabajando como coach en este caso en el Mundial de Baloncesto.

Pero es que, además, en los Stories ha publicado un vídeo con su hijo Cairo durmiendo en sus brazos.

Ignacio Batallán con su hijo Cairo | Instagram @batallanii

Ignacio ha sido un gran apoyo para Melody a la hora de preparar su actuación en el Benidorm Fest. La representante española en Eurovisión 2025 ha pasado unas cuantas horas en el gimnasio de su novio entrenando para cantar Esa diva con toda la fuerza. Y la prueba es este vídeo publicado en la cuenta del gimnasio: "Llevamos varios meses trabajando su preparación física de cara a este gran reto", afirmaron horas antes de salir a actuar en la final de la preselección.