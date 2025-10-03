El duque de Alba celebra su cumpleaños junto a sus hijos horas antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Quedan pocas horas para una de las bodas más mediáticas del año. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan este sábado en Sevilla, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en un enlace que reunirá a casi toda la familia Alba.

Sin embargo, horas antes de esta celebración, Carlos Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba, ha congregado a sus seres queridos en una cena íntima en el palacio de Liria para celebrar su 76 cumpleaños.

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el duque de Alba | Gtres

Con la ausencia lógica de los novios, que ya se encuentran ya en la ciudad andaluza ultimando los preparativos, y de sus hermanos Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, el aristócrata sí sopló las velas acompañado de sus dos hijos, Fernando y Carlos Fitz-James Stuart Solís, y de sus nueras Sofía Palazuelo y Belén Corsini.

Sin sus hijos Rosario, Sofía, y Fernando -que tiene menos de un mes-, los duques de Huéscar llegaban al palacio en su propio coche sin detenerse con la prensa, pero con una gran sonrisa en el rostro por poder celebrar con el cabeza de la familia Alba su cumpleaños. Siempre impecable, y completamente recuperada tan solo tres semanas de dar a luz a su tercer hijo, Sofía ha derrochado elegancia con un vestido de seda en color verde oliva.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart | Gtres

Minutos más tarde eran los condes de Osorno, Carlos Fitz-James y Belén Corsini, los que hacían su aparición también sin sus niñosCarlos y Fadrique, de tres meses, con los que la pareja ha cumplido su sueño de formar una familia tras casarse en 2021.

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart | Europa Press

Tras varias horas de celebración, los invitados abandonaron el palacio de Liria antes de la media noche y nuevamente los hijos de Carlos Fitz-James Stuart condujeron sus coches en los que se apreciaban unas bolsas de regalo idénticas, quizás un obsequio que el Duque de Alba les regaló por acompañarle en un día tan especial.