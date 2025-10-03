¿Nuevo tatuaje? El vestido de Ester Expósito que engañó a todos en la Semana de la Moda de París

Estamos en plena Semana de la Moda de París, lo que significa que, la capital francesa, se ha llenado de celebridades internacionales que llegan para disfrutar y lucir las nuevas colecciones de diseñadores con mucho renombre.

Ya hemos visto a famosas como Rosalía, Zendaya, María Pombo, Kendall Jenner, Eva Longoria, Hailey Bieber y Bella Hadid. Celebridades que han destacado por sus increíbles vestidos y trajes.

Pero, quien verdaderamente se ha llevado toda la atención de las cámaras, es la inigualable Ester Expósito. La actriz y modelo española ha destacado en la Fashion Week de París, donde ha acudido al desfile de Schiaparelli con un vestido de la misma firma.

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París | Gtres

El vestido

Lo que más ha llamado la atención de la inesperada aparición de la actriz de Élite, ha sido el espectacular vestido que ha lucido, repleto de detalles que le aportan un toque de originalidad sin perder la elegancia.

El diseño forma parte de la colección de otoño e invierno de esta nueva temporada 2025 y 2026, concretamente del look número nueve del desfile. El vestido está hecho en tejido de jersey en color marrón chocolate, uno de los tonos en tendencia para este otoño.

Por lo que hace al escote, es tipo princesa, y la manga es larga con un acabado acampanado, aportando un toque sofisticado, cómodo y muy elegante. La parte del torso es ajustada, y cuenta con un seguido de costuras que hacen el efecto de corsé.

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París | Gtres

A la altura de la cadera, el vestido cuenta con dos solapas en forma triangular, que aportan forma y volumen. La largura del traje es midi, y tiene una abertura delantera, dejando entrever las piernas.

Pero hay un último detalle con el que la pieza gana toda la originalidad. Y es que, el escote de princesa, cuenta con un tul transparente donde hay dibujada una rosa en estilo tatuaje. Así pues, hace el efecto que, en este caso, Ester Expósito, tuviera tatuada una flor en el pecho.

Este vestido de Schiaparelli combina, sin ninguna duda, la elegancia y la tendencia del vestido en sí mismo, con la modernidad y la originalidad del tul transparente con la rosa en estilo tatuaje.

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París | Gtres

Los complementos

Para este outfit lleno de personalidad, los complementos fueron escasos, puesto que la actriz quiso que todo el protagonismo se lo llevara el espectacular vestido de la firma italiana.

Es por eso que llevó el pelo recogido con un moño, para que no se perdiera la atención en el escote. Y, como joyas, Expósito optó por unos pendientes dorados en forma de labios, igual de originales que el tul.

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París | Gtres

La historia de la firma

Elsa Schiaparelli fue una mujer visionaria y transgresora que desafió las normas desde sus inicios. Nacida en una familia aristocrática de Roma en 1890, rompió con las expectativas sociales al casarse vestida de negro y huir del control familiar para vivir en Londres y Nueva York.

Allí absorbió las vanguardias artísticas que influirían más tarde en su estilo único. Su entrada en el mundo de la moda se dio en París, gracias a su relación con el diseñador Paul Poiret, quien la convirtió en una de las primeras influencers al vestirla con sus diseños.

Pronto, Schiaparelli descubrió su verdadera vocación y abrió su propio atelier, imponiendo una visión moderna, surrealista y provocadora que revolucionó la moda de los años 20 y 30.

Mae West con un diseño de Elsa Schiaparelli en 1937 | Gtres

Schiaparelli fue pionera en muchos aspectos: introdujo los vestidos reversibles, los sombreros excéntricos, los culottes y trajes con hombreras, consolidando su firma como un símbolo de innovación y atrevimiento.

En 1934, se convirtió en la primera diseñadora en aparecer en la portada de la revista Time, superando incluso a rivales como Coco Chanel. Aunque cerró su casa en 1954, su legado permaneció intacto hasta su resurrección en 2012, cuando fue adquirida por el grupo Tods.

Jennifer López vestida por Schiaparelli en 2024 | Gtres

Desde entonces, ha vuelto a brillar en las alfombras rojas con diseños icónicos que han seducido a celebridades como Lady Gaga, Adele y Chiara Ferragni, reafirmando a Schiaparelli como un emblema eterno de la moda.