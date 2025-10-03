El pan rústico de calabaza que querrás hacer todo el otoño: fácil, nutritivo y saludable

Por fin estamos en otoño. Y no solo por las temperaturas un poco más frescas que ya apetecen, sino que también por los alimentos de temporada que ya están aquí. Alimentos muy versátiles y llenos de sabor que nos conquistan el paladar con tan solo una cucharada.

Y, para la receta de hoy, el ingrediente protagonista es la calabaza. Es un fruto versátil y nutritivo, muy valorado tanto en la cocina como en la decoración otoñal. Rica en fibra, antioxidantes y vitaminas, destaca por su sabor suave y su característico color anaranjado.

Con este ingrediente haremos un pan rústico: rico de sabor, crujiente por fuera y blandito por dentro. Pero, lo más importante, es que es muy fácil de preparar. ¡Vamos a ello!

Antes de empezar

Esta receta tan rica nos la enseña Maribel García a través de su perfil en Instagram. Pero, antes de empezar, nos advierte de dos cosas que debemos tener en cuenta:

1. Se necesita una olla del mismo estilo que utiliza ella, de hierro fundido. En caso de no tener una, puedes utilizar un recipiente con tapa apto para horno. La cocinera puntualiza que también pueden servir dos bandejas, siempre y cuando pongas una encima de la otra. En caso de no tener ninguna de estas opciones, el pan no saldrá igual.

Pan en una olla apta para horno | Freepik

2. Maribel explica que "es una masa alta en hidratación, lo que significa que no es el típico pan aireado que podáis ver por aquí, por tanto, es muy pegajoso mientras lo estamos haciendo". Así que, no te preocupes por su formato pegajoso, lo estarás haciendo bien.

Ingredientes

Ahora sí, con estos dos apuntes, ya estás lista para apuntar todos los ingredientes que necesitas:

450 gramos de harina de trigo de fuerza.

100 gramos de puré de calabaza previamente hecho.

330 gramos de agua.

7 gramos de levadura seca de panadería.

Una cucharadita de sal.

Si quieres intensificar el color, añade un poco de cúrcuma.

Puré de calabaza | Freepik

Paso a paso

Una vez tengas todos los ingredientes, tienes que seguir estos pasos para que te quede un pan tan rico como el de Maribel:

1. Comienza disolviendo la levadura en el agua templada. Es muy importante que el agua no esté muy caliente, porque sino la levadura se quema.

2. Una vez disuelta, añade el puré a temperatura ambiente y lo mezclas todo bien.

3. Ahora agrega la harina y la sal. Remueve sin amasar con un tenedor o una espátula hasta que se integre bien.

4. Una vez integrado, tápalo con un paño y déjalo reposar hasta que doble su volumen.

Masa que ha doblado su volumen | Freepik

5. Sobre una superficie limpia, coloca un poco de harina. Seguidamente, vuelca la masa, que estará muy pegajosa.

6. Mójate las manos con un poco de agua y haz pliegues en la masa sobre ella misma, desde los extremos hacia adentro. Repite este paso unas cuatro veces aproximadamente.

7. Una vez finalizado, dale forma redonda y coloca el pan sobre un papel de horno. Durante todo este proceso la masa se te seguirá pegando. Es importante que trabajes con las manos mojadas, sin añadir harina en ningún momento.

8. Precalienta el horno a 200 grados.

9. Espolvorea un poco de harina por encima del pan y haz un corte en la superficie con un cuchillo afilado.

Pan con cortes en la superficie | Freepik

10. Una vez decorado, ponlo en tu recipiente para el horno. Siempre con el papel por debajo, para que no se pegue.

11. Para facilitar la cocción, echa un poco de agua debajo del papel de horno. Esto ayudará a crear vapor.

12. Hornea el pan tapado durante 35 minutos a 200 grados.

13. Una vez pasado este tiempo, hornea durante 15 minutos más sin tapa. Idealmente, tendrías que sacar el pan de la olla al completo, y ponerlo sobre la rejilla para que se dore bien por todos los lados.

Pan rústico | Freepik

14. Pasados los 15 minutos, saca el pan del horno y déjalo enfriar al completo.

15. Ahora ya solo te queda disfrutar de esta delicia fácil de hacer y muy sabrosa.