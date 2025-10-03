Alfonso Díez llega a Sevilla para la boda de Cayetano Martínez de Irujo, con la Duquesa de Alba muy presente

A pocos días para que Cayetano Martínez de Irujo se dé el 'sí, quiero' con Bárbara Mirjan en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, Alfonso Díez ya ha llegado a la capital hispalense para acomodarse y disfrutar de la ciudad antes del gran día.

Hace unos días, el viudo de la Duquesa de Alba confesaba ante las cámaras que también estaba invitado a la boda de Cayetano y Bárbara porque sigue manteniendo la relación con ellos y, sobre todo, el cariño.

Alfonso Díez atendiendo a la prensa | Europa Press

Alfonso ha sabido mantener el vínculo con todos ellos y lo cierto es que ha sido invitado a todos los eventos de la casa de Alba desde que Doña Cayetana falleciera en 2014. "No es una amistad, es un cariño especial. Son palabras mayores", decía cuando la prensa le preguntaba por la relación con su familia política.

La pareja sale del brazo del Palacio de Dueñas. | GTres

El viudo de la Duquesa de Alba ha confesado ante los reporteros que tiene "muchísimo" cariño a los hijos de la que fue su mujer, en concreto a Cayetano, que es el protagonista esta semana, pero también ha confirmado que es algo "mutuo".

Además, visiblemente emocionado al preguntarle por su fallecida esposa, Alfonso Díez asentía con la cabeza cuando se le decía si la tiene muy presente y ha confirmado que "eso no hace falta que se lo diga", demostrando así que sigue en su pensamiento cada día.