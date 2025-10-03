Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

A POCOS DÍAS DE LA BODA

Alfonso Díez llega a Sevilla para la boda de Cayetano Martínez de Irujo, con la Duquesa de Alba muy presente

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjancontraerán matrimonio el próximo 4 de octubre en Sevilla. Un enlace que Alfonso Díez, viudo de la Duquesa, de Alba no se quería perder.

Alfonso Díez llegando a Sevilla

Vídeo: Europa Press Foto:

Publicidad

NovaMás
Publicado:

A pocos días para que Cayetano Martínez de Irujo se dé el 'sí, quiero' con Bárbara Mirjan en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, Alfonso Díez ya ha llegado a la capital hispalense para acomodarse y disfrutar de la ciudad antes del gran día.

Hace unos días, el viudo de la Duquesa de Alba confesaba ante las cámaras que también estaba invitado a la boda de Cayetano y Bárbara porque sigue manteniendo la relación con ellos y, sobre todo, el cariño.

Alfonso Díez atendiendo a la prensa
Alfonso Díez atendiendo a la prensa | Europa Press

Alfonso ha sabido mantener el vínculo con todos ellos y lo cierto es que ha sido invitado a todos los eventos de la casa de Alba desde que Doña Cayetana falleciera en 2014. "No es una amistad, es un cariño especial. Son palabras mayores", decía cuando la prensa le preguntaba por la relación con su familia política.

La Duquesa de Alba y Alfonso Díez ya son marido y mujer
La pareja sale del brazo del Palacio de Dueñas. | GTres

El viudo de la Duquesa de Alba ha confesado ante los reporteros que tiene "muchísimo" cariño a los hijos de la que fue su mujer, en concreto a Cayetano, que es el protagonista esta semana, pero también ha confirmado que es algo "mutuo".

Además, visiblemente emocionado al preguntarle por su fallecida esposa, Alfonso Díez asentía con la cabeza cuando se le decía si la tiene muy presente y ha confirmado que "eso no hace falta que se lo diga", demostrando así que sigue en su pensamiento cada día.

Juan Urdangarin cumple 26 años: así es su discreta vida en Londres

La Infanta Cristina y su primogénito Juan Urdangarin
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad