Bertín Osborne confiesa que "no tiene secretos" cuando habla de su reciente vasectomía

Cada vez más cómodo ante las cámaras tras haber presentado en portada de la revista ¡HOLA! al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, para normalizar públicamente su relación, Bertín Osborne se ha convertido en uno de los protagonistas de la gran noche del sector vacuno Vedellatast que se ha celebrado en Barcelona este jueves con motivo de la elección de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

Aunque la prensa que cubría el evento le hizo varias preguntas, el presentador no quiso pronunciarse sobre la breve historia de amor que protagonizó en los años 90 con Mar Flores y la decisión de la modelo de no nombrarle siquiera en sus memorias, pero sí ha revelado por qué contó en su visita al programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Emparejados, que se ha hecho vasectomía a sus 70 años para no volver a ser padre.

"Me tienes ahí en un programa de televisión, te sientas, estás ahí dos horas y para no aburrirte largas, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, tampoco te suelto tantas cosas porque tampoco tengo mucho que soltar. Yo es que soy muy normal, ¿no? No tengo muchos secretos, ni muertos en el armario, ni nada por el estilo", apuntaba entre risas, dejando claro que todos conocemos su vida después de más de 40 años en el mundo del espectáculo.

Bertín Osborne habla con los medios | Europa Press

Hablando de su faceta de cantante, Bertín anunció hace unos meses que 2026 sería el año de su adiós a los escenarios con una gira de su despedida, aunque como asegura va a seguir al pie del cañón con su trabajo en televisión.

Una simpatía y unas risas que se han esfumado cuando un reportero le ha mencionado su portada junto al niño que tiene con Gabriela y ha querido saber si se le da mejor cocinar o cambiar pañales. Un momento en el que el artista, cortante, ha expresado: "Ya no hablamos más", zanjando la entrevista.