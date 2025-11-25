Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, se encuentra hospitalizada tras sufrir una caída mientras desfilaba

Durante la semana pasada se celebró en Tailandia el certamen anual de Miss Universo, el prestigioso concurso internacional en el que cada país presenta a su candidata para competir en distintas pruebas de belleza, estilo y presencia escénica.

Tras varios desfiles y presentaciones temáticas, el jurado coronó como Miss Universo 2025 a Fátima Bosch, representante de México, un orgullo para su país.

Sin embargo, este triunfo no ha sido lo más comentado de la edición. Hace cinco días, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída desde el escenario que obligó a trasladarla de inmediato al hospital.

El susto puso en vilo tanto al público como a la organización. En este artículo te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre su estado de salud y cómo avanza su recuperación.

Sobre la caída

La caída de Gabrielle fue muy aparatosa, y causó preocupación a muchos de los presentes. En ese momento, la Organización Miss Universo Jamaica compartió un comunicado oficial para informar del estado de la modelo.

"La Organización Miss Universo de Jamaica quiere informar al público que Gabrielle Henry, la Miss Universo Jamaica 2025, ha sufrido una caída desde el escenario principal durante el desfile de vestidos de noche de la competición previa a la Final de Miss Universo en Tailandia", iniciaron el mensaje oficial.

La actuación fue rápida, y es que detallan que "fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos la están atendiendo y han asegurado que no está sufriendo de ningún tipo de lesión que ponga en riesgo su vida". La Organización añadió que "siguen haciéndole pruebas para asegurar su buena recuperación".

Últimas actualizaciones

Hace apenas 3 días, la cuenta oficial Miss Universo Jamaica realizó una actualización del estado de salud de su representante, quien aún sigue en el hospital.

"Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien actualmente está en Tailandia con su madre, Maureen Henry, han informado a la Organización con las últimas actualizaciones", expresan.

La hermana de Gabrielle ha informado que "Gabby no está evolucionando tan bien como esperábamos, pero el hospital sigue proporcionándole el tratamiento adecuado". La Organización explica que "el personal médico ha indicado que Gabrielle debe quedarse en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un mínimo de 7 días".

Concluyen el comunicado pidiendo respeto a la víctima: "Pedimos con respeto al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir mensajes negativos, información falsa o especulaciones que puedan causar angustia a la familia".

Recuerdan que "nuestro foco principal sigue en la recuperación de Gabrielle y en el bienestar de sus seres queridos. Pedimos compasión, sensibilidad, y privacidad".

Todo a cargo de la Organización

Ayer, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, publicó otro comunicado oficial para "abordar las recientes especulaciones" en torno al accidente.

"Por respeto a Henry y a su familia, la Organización mantiene una estricta discreción sobre los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse únicamente en el momento adecuado y exclusivamente a discreción de su familia", arranca el mensaje.

"Es importante aclarar que, desde el momento en que ocurrió el accidente en el escenario, se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar. Personalmente subí al escenario para asistirla, coordiné la atención médica urgente y supervisé su traslado inmediato al hospital", explica.

Rocha informa que "la Organización Miss Universo ha asumido el cien por cien de todos los gastos relacionados, incluidos los de la familia. Esto ha incluido alojamiento en un hotel cercano al hospital, cambios de billetes de avión, servicios de transporte y personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".

"Nos complace compartir que el informe médico más reciente confirma que Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a recibir el alta. Continuaremos comunicando únicamente información esencial, con profesionalidad, sensibilidad y respeto", concluye el comunicado.