Si algo ha marcado la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero, más allá de la celebración, ha sido la emoción que se ha vivido dentro de la ceremonia. Un momento que ha salido a la luz gracias a las palabras de Diego Matamoros, que no ha podido ocultarlo.

Diego Matamoros hablando con la prensa | Europa Press

El hijo de Kiko Matamoros atendía a los medios tras la ceremonia y no dudaba en calificarla como "muy bonita" y, sobre todo, "muy emotiva".

Pero hubo un instante que destacó por encima del resto: el discurso de su padre Kiko Matamoros: "El mejor discurso ha sido el de mi padre, ha sido muy, muy emotivo".

Diego Matamoros asistiendo a la boda de Irene Matamoros | Gtres

Y es que las palabras del colaborador de televisión no solo emocionaron a los invitados… también a su propia familia. "Ha conseguido mi padre que llore", ha reconocido Diego sin esconder su emoción, confirmando que el momento fue muy especial para el.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque, según el propio Diego, Kiko Matamoros también acabó llorando y dejándose llevar por la emoción. "Sí, también, ha sido muy emotivo".

Diego Matamoros en la boda de Irene Matamoros | Gtres

Un instante que refleja el lado más sensible de una familia acostumbrada al foco mediático, pero que en esta ocasión ha vivido uno de sus momentos más íntimos y especiales, dejando claro que era un día importante para Irene. Así lo demostró también Laura Matamoros, que evitó pronunciarse sobre el tema del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Más allá de las lágrimas, Diego quiso poner en valor el significado de la boda, celebrando que su hermana haya encontrado la felicidad. "Ahora a disfrutar, a que se les tire el arroz y que sean muy felices y que se cuiden mucho".

Una boda que no solo ha unido a dos personas, sino que ha dejado imágenes de una familia emocionada… y completamente entregada a uno de los días más importantes de Irene Matamoros.