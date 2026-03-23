UN DÍA MUY ESPECIAL PARA LA FAMILIA
Diego Matamoros recuerda el emotivo momento de la boda de su hermana Irene, en el que él y su padre lloraron
La boda de Irene Matamoros no solo dejó imágenes de celebración, también de emoción. Diego Matamoros ha desvelado uno de los momentos más especiales de la ceremonia: el discurso de su padre, Kiko Matamoros, con el que consiguió emocionar a todos.
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Si algo ha marcado la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero, más allá de la celebración, ha sido la emoción que se ha vivido dentro de la ceremonia. Un momento que ha salido a la luz gracias a las palabras de Diego Matamoros, que no ha podido ocultarlo.
El hijo de Kiko Matamoros atendía a los medios tras la ceremonia y no dudaba en calificarla como "muy bonita" y, sobre todo, "muy emotiva".
Pero hubo un instante que destacó por encima del resto: el discurso de su padre Kiko Matamoros: "El mejor discurso ha sido el de mi padre, ha sido muy, muy emotivo".
Y es que las palabras del colaborador de televisión no solo emocionaron a los invitados… también a su propia familia. "Ha conseguido mi padre que llore", ha reconocido Diego sin esconder su emoción, confirmando que el momento fue muy especial para el.
Pero la cosa no quedó ahí. Porque, según el propio Diego, Kiko Matamoros también acabó llorando y dejándose llevar por la emoción. "Sí, también, ha sido muy emotivo".
Un instante que refleja el lado más sensible de una familia acostumbrada al foco mediático, pero que en esta ocasión ha vivido uno de sus momentos más íntimos y especiales, dejando claro que era un día importante para Irene. Así lo demostró también Laura Matamoros, que evitó pronunciarse sobre el tema del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.
Más allá de las lágrimas, Diego quiso poner en valor el significado de la boda, celebrando que su hermana haya encontrado la felicidad. "Ahora a disfrutar, a que se les tire el arroz y que sean muy felices y que se cuiden mucho".
Una boda que no solo ha unido a dos personas, sino que ha dejado imágenes de una familia emocionada… y completamente entregada a uno de los días más importantes de Irene Matamoros.
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