Carmen Lomana, amiga de Roca Rey, tras su supuesta ruptura con Tana Rivera: "Yo tenía esa intuición"

Retomando poco a poco su vida social tras el fallecimiento de su hermano menor, Carlos Fernández Lomana, el pasado 3 de octubre, Carmen Lomana no se ha perdido este miércoles el estreno del nuevo proyecto de su gran amigo Mario Vaquerizo, que debuta como actor de musicales metiéndose en la piel del maestro de ceremonias de la nueva versión del icónico Cabaret que se representa en el Espacio Ibercaja Delicias.

Carmen Lomana posando para los medios | Gtres

Y aunque no ha querido revelar cómo se encuentra tras esta dolorosa pérdida porque "es un momento muy triste y para mí es algo muy íntimo", no ha dudado en pronunciarse sobre la ruptura de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey, una inesperada noticia que no ha pillado por sorpresa a la socialité por lo que conoce al diestro: "Me da mucha pena pero bueno... Yo tenía esa intuición. Pero a lo mejor me equivoco y probablemente pues vuelvan, no lo sé. Yo creo que se quieren mucho pero son muy diferentes en cuanto a actitud en la vida. Los toreros son muy especiales y les gusta estar hacia adentro. En su intimidad, en el campo, preparando..." ha expresado, convencida de que tal y como se ha dicho ha sido esta la clave por la que el peruano ha decidido poner punto y final a su historia de amor con la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo.

Tana Rivera y Roca Rey | Gtres

"Tana es maravillosa, pero al que tiene que gustar y hacer feliz es Andrés. Andrés es amigo mío desde que él tenía 18 años, de toda la vida. Es una persona tremendamente valiente, por supuesto, equilibrado, bueno, divertido. Porque es un chico joven, con mucho sentido del humor también. Yo lo que quiero es que sean muy felices. Si tienen que volver, volverán, no lo dudes. Y si no, cada uno que siga su camino, ¿no?" ha afirmado rotunda, dejando en el aire si confía en que haya una reconciliación.