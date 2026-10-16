¿Te aburres con lo que haces o te agobia lo que quieres conseguir? La clave está en el estado de flow

Encontrar aquello que nos apasiona se ha convertido casi en una obligación. Buscamos un trabajo que nos motive, hobbies que nos hagan felices y actividades con las que perdamos la noción del tiempo. Sin embargo, quizá la clave no está en encontrar una única pasión, sino en aprender a entrar en un estado de concentración y disfrute conocido como flow o estado de flujo.

Así lo explica Vero Gusbert, coach y creadora de contenido, quien ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre este concepto psicológico y cómo aplicarlo a la vida cotidiana.

A través de las ideas del psicólogo húngaro Mihály Csíkszentmihályi, invita a replantearnos nuestra relación con el aburrimiento, la ansiedad y los retos que nos proponemos. Te contamos todos los detalles de lo que es y de cómo funciona en este artículo.

¿Qué es el estado de flow y cómo se consigue?

En 1975, Csíkszentmihályi publicó el libro Beyond Boredom and Anxiety, en el que desarrolló sus investigaciones sobre la experiencia óptima y el estado de flujo. Este concepto describe aquellos momentos en los que estamos tan concentrados en una actividad que perdemos la noción del tiempo y nos implicamos plenamente en lo que estamos haciendo.

Según explica Gusbert, el flow aparece cuando nuestras habilidades y el nivel de dificultad de una tarea están equilibrados. Es decir, cuando la actividad nos exige cierto esfuerzo, pero contamos con los recursos necesarios para afrontarla.

Mujer haciendo manualidades | Magnific

La coach resume esta idea con una reflexión: "Lo contrario al aburrimiento no es la diversión, sino que es el estado de flow". De este modo, una actividad no tiene por qué ser especialmente divertida para resultar estimulante. Lo importante es que nos permita mantener la atención y sentir que estamos aprovechando nuestras capacidades.

La relación entre aburrimiento, ansiedad y desafío

Uno de los aspectos más interesantes de esta teoría es cómo relaciona nuestras habilidades con los retos a los que nos enfrentamos. Cuando dominamos una tarea y deja de suponernos un desafío, es fácil que aparezca el aburrimiento. Por el contrario, si nos enfrentamos a algo demasiado complicado para nuestras capacidades actuales, podemos sentir ansiedad.

La creadora de contenido lo ilustra con ejemplos cotidianos. Una persona que lleva años realizando una misma tarea puede aburrirse porque ya no encuentra ningún estímulo en ella. En cambio, enfrentarse a una decisión económica compleja sin los conocimientos necesarios puede generar una sensación de agobio.

Mujer haciendo deporte | Magnific

El estado de flujo se encuentra en el equilibrio entre ambos extremos: un desafío suficientemente exigente para mantenernos motivados, pero que no nos sobrepase.

Cómo aplicar el estado de flujo a tu día a día

La propuesta de la coach consiste en ajustar los retos a nuestras capacidades en lugar de obligarnos a encontrar aquello que supuestamente nos apasiona. Si una actividad nos aburre, podemos aumentar su dificultad o buscar nuevas maneras de realizarla. Si nos genera demasiada ansiedad, podemos dividirla en pasos más pequeños y asumibles.

Esta perspectiva también permite cambiar nuestra forma de entender la felicidad. No es necesario descubrir una vocación definitiva ni encontrar una actividad que nos entusiasme constantemente. Podemos experimentar el flow en el trabajo, practicando deporte, desarrollando una afición o aprendiendo algo nuevo.

Mujer estudiando | Magnific

Así pues, la clave está en identificar qué actividades nos permiten implicarnos, desarrollar nuestras habilidades y afrontar desafíos a nuestra medida. En lugar de preguntarnos constantemente qué nos apasiona, quizá sea más útil buscar momentos en los que podamos concentrarnos, progresar y disfrutar del proceso.