Koke se despide de su madre, Ana, con una desgarradora carta: "Cuesta encontrar las palabras"

Koke Resurrección y su mujer, Beatriz Espejel, han compartido dos emotivos mensajes para despedirse de Ana Merodio, madre del futbolista, fallecida de forma repentina el pasado martes 13 de octubre a los 65 años.

Ambos han recurrido a sus redes sociales para rendir homenaje a una mujer fundamental en sus vidas y recordar el amor que deja en su familia.

El capitán del Atlético de Madrid y su hermano Borja atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, pero han querido dedicarle unas palabras cargadas de cariño y agradecimiento, además de dar las gracias por las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días tan duros.

"Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. Ana, nuestra madre, ha sido y será siempre una parte fundamental de quienes somos. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros. Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño recibidas. Tanto nosotros como mi familia hemos sentido muy cerca vuestro afecto, y en momentos como este significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacernos sentir tan queridos en unos días tan duros. D.E.P. Bonita de Dios", han escrito.

También Beatriz Espejel ha querido despedirse públicamente de su suegra con una carta que refleja la estrecha relación que mantenían. La mujer de Koke ha recordado algunos de los pequeños detalles que marcaron su vínculo, desde los croissants que su suegra le compraba cuando se quedaba a dormir en casa hasta los caldos de verduras que preparaba durante el invierno.

"Gracias por acogerme como una hija más desde el primer momento en que Koke me presentó en casa", ha escrito. "Dejas a tus chicos en buenas manos, eso te lo aseguro", ha señalado, mientras que el centrocampista ha respondido al post añadiendo que "desde donde esté, nos seguirá cuidando y guiando como siempre hizo".