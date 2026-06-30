Diego Matamoros muestra el resultado de su mastectomía subcutánea: "Buscaba volver a tener solo mi musculatura"

En los últimos años estamos viviendo un auge de lo natural. Muchas famosas han empezado a quitarse las prótesis mamarias o se han inyectado hialuronidasa para eliminar el exceso de volumen en los labios. Ahora el menos es más es tendencia, también en el mundo masculino. Diego Matamoros, por ejemplo, ha decidido "volver a lo que siempre ha sido" y pasar por quirófano para recuperar "un físico más natural" y una "vida sin trampas".

El hijo de Kiko Matamoros se ha sometido a una mastectomía subcutánea para extraer glándulas mamarias y grasa, además de retirarse la lipoescultura que se hizo en 2020. Su objetivo es reparar los daños causados por aquella antigua intervención y acabar con la ginecomastia que sufría debido al uso de anabolizantes, un problema que cada vez iba a peor.

Así está su cuerpo cinco días después

Pasados cinco días de la operación, Diego ha podido quitarse la faja y se ha hecho un selfie en el espejo para enseñar a sus casi 400.000 seguidores cómo está su torso actual. En la imagen se le ve la zona embadurnada de povidona yodada y con las tiras que tapan los puntos de la intervención.

A partir de ahora, el influencer comenzará a hacerse masajes drenantes para que "se vaya el líquido y se vaya pegando la piel bien al músculo". "Como os dije, buscaba volver a tener solo mi musculatura", añade.

Story de Diego Matamoros | Instagram

¿Qué es una mastectomía subcutánea?

"La mastectomía subcutánea es el tratamiento más efectivo para eliminar la ginecomastia y recuperar un pecho masculino firme, plano y natural", explican desde la Clínica Urquijo. La ginecomastia, por su parte, es "una alteración que provoca el aumento de volumen de las glándulas mamarias en el hombre".

Esta intervención puede realizarse tanto con anestesia local y sedación como con anestesia general. Las incisiones, como se aprecia en la fotografía de Diego, son mínimas, por lo que la recuperación suele ser bastante rápida. Aunque muchos hombres dan el paso por razones estéticas, la ginecomastia también puede provocar dolor y sensibilidad en el pecho.

Su denuncia contra el body shaming

Aprovechando que explicaba el porqué de su operación, Matamoros también quiso sincerarse sobre las consecuencias de sus decisiones pasadas: "Todo tiene un peaje, y este fue uno de ellos", reconoció el influencer, que agradece a la clínica haber tenido la valentía de corregir la situación para mejorar su salud.

Sin embargo, lo que más ha indignado a Diego han sido las críticas recibidas estas últimas semanas. El hijo de Kiko Matamoros denunció públicamente haber sido víctima de body shaming -burlas y humillaciones por el aspecto físico-, cargando con dureza contra quienes se escudan en perfiles falsos y en el anonimato para atacar.

"Tengo una confianza absoluta en mi físico, en mi intelecto y en mis posibilidades, pero evidentemente cogéis a alguien que no tenga esa seguridad y lo hundís", criticó enfadado, tachando a estos usuarios de personas "malas, obtusas y frustradas".

Por último, lanzó un mensaje de apoyo a cualquiera que esté sufriendo este tipo de acoso en redes: "No tengas miedo a exponerte, no tengas reparo en mostrarte y que nadie te humille, confía en ti. Cada uno tiene un cuerpo, una situación personal, y la vida no es esto, es lo que hay fuera".