La felicitación de Eugenia Martínez de Irujo a Tana Rivera en medio de su crisis con Roca Rey: "Siempre juntas"

Lejos de la celebración con 60 invitados que había planeado al detalle junto a Andrés Roca Rey en la finca que el torero posee en Sevilla, Tana Rivera soplará las velas en la intimidad tras su crisis con el diestro.

Tana Rivera cumple este 16 de octubre 27 años, pero esta fecha está marcada por la tristeza sobre su relación con el torero, con quien lleva unos seis meses.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey | Gtres

Momentos complicados en los que Tana se ha refugiado en su familia. Por ello, la felicitación que le ha dedicado Eugenia Martínez de Irujo a su hija ha sido, más si cabe, tan significativa.

"¡Te quiero más que a mi vida! ¡Contigo son todo alegrías! Que orgullosas estarían tus abuelas... Mi ratón, ¡siempre juntas! Felicidades", ha compartido la hija de la duquesa de Alba en Instagram junto a un carrusel de imágenes que reflejan la especial relación que mantienen.

Un revelador mensaje en estos días de incertidumbre al que Tana ha respondido con un significativo "te quiero mamá, eres lo mejor que tengo".

Aunque tanto Andrés como Tana han guardado silencio, hay diversas teorías sobre el fin de su historia de amor. Sin embargo, su entorno habría deslizado que no se trata de una ruptura definitiva, sino de una grave crisis, tal y como sostiene ¡HOLA!, tras una fuerte discusión que habría tenido lugar hace unos días, y que la hija de Fran Rivera confía en poder superar.