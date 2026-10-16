Melyssa Pinto se derrite al hablar de Mario Casas: "Me ha hecho ser mejor persona. Su familia es mi familia"

En el momento más dulce de su vida, enamoradísima de Mario Casas -con el que lleva ya más de año y medio de relación- y convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, la felicidad de Melyssa Pinto se ha visto enturbiada en los últimos días por los ataques que ha recibido en redes sociales después de comprarse un bolso de segunda mano de una firma de lujo por 1.250 euros durante una escapada reciente a Roma, ya que muchos de sus seguidores le han reprochado que ese es el dinero que cobra una persona al mes por trabajar, y han cuestionado si la fama se le ha subido a la cabeza por su historia de amor con el actor.

Melyssa Pinto en la presentación de su colección de zapatos junto a Gioseppo | Europa Press

Unas duras críticas a las que la creadora de contenido ha respondido tajante durante la presentación de la segunda colección cápsula que ha diseñado para la firma de calzado Gioseppo: "Me molestan un poco, pero considero que es porque la gente no conoce mi vida antes de ser conocida. Siempre me ha gustado la moda, estudié diseño y he trabajado los veranos para poder sustentarme y poder permitirme también poder ir a comprarme bolsos que a lo mejor no costaban lo que dije que costaba ese, pero que yo al final es que siempre me han llamado la atención esas firmas. Pero no solo las firmas más de lujo, sino las firmas como Zara, o quiero decir que al final es que la moda a mí me gusta. No es el precio".

"Y en el caso de que haya cambiado desde que estoy con Mario, he cambiado para mejor. Porque lo que me están aportando son cosas muy bonitas y muy positivas. Entonces, a peor yo creo que nunca. Al contrario, lo que yo estoy sintiendo es que las personas que tengo alrededor me animan a seguir creciendo, a ser mejor y a superarme cada día. Entonces, a peor no puede ser. Yo sigo siendo la misma persona. Aunque eso no lo tenga que decir yo, que sigo teniendo la misma humildad y que, sobre todo, nunca, jamás quiero ofender a nadie con nada de lo que yo diga, pero me duele porque lo que puedan pensar de mí no es verdad porque me considero buena persona" ha sentenciado.

Y es que como reconoce, "soy muy soñadora, pero nunca me había imaginado llegar a donde he llegado, sino más bien soñarlo. Y soy consciente de que es muy difícil y hay que trabajar para conseguirlo".

Una pieza clave en este gran momento que está viviendo es Mario, en el que ha encontrado a su compañero ideal de vida. Tras confesar que le parece mucho más guapo que David Beckham -ya que Victoria Beckham es su referente de estilo-, Melyssa ha revelado si se ve pasando por el altar: "Voy de blanco hoy pero no, no me caso. Cuando era más pequeña a lo mejor tenía más ilusión, pero a día de hoy ya pues mira igual que a lo mejor sí que me apetece comprarme un bolso, gastarme tanto dinero en una boda de momento no está planteado en mi mente. Así que bueno es algo que si viene, viene y si no pues no".

"Mario me ha aportado todo bueno. Ser mejor persona, querer ser mejor persona y querer seguir siendo, quizá, admirada por mi pareja y, por eso, me esfuerzo también; admirarme a mí misma, en quererme a mí misma, que eso cuesta muchísimo, y en que la gente de mi alrededor también piense "Muy bien, Melyssa, sigue creciendo y sigue luchando por tus sueños" se ha sincerado, confirmando con una gran sonrisa que además de su pareja el actor es su mejor amigo y su gran apoyo.

Y no solo él, ya que como ha confesado está completamente integrada en la familia Casas, en la que ya se siente como una más: "Mi experiencia es muy buena. es una familia que tiene mucho amor que dar y que ha hecho que me integre muy bien. O sea, yo siento también que son mi familia. Además aquí en Madrid, pues al final, yo a mi familia la tengo lejos, la tengo en Barcelona y sentir que les tengo a ellos para mí también es muy importante" ha asegurado.