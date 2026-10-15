Rosario Flores se sincera sobre su nueva etapa como abuela y cómo afrontará la distancia

Ayer por la noche, día 14 de octubre, se celebró en Madrid la premiere del show Cabaret, un espectáculo que tiene como maestro de ceremonias al gran Mario Vaquerizo, cantante y personaje televisivo.

Al evento y pasando por el photocall asistieron grandes amigos de Vaquerizo, para apoyar el proyecto y mostrarse cercanos en este momento profesional tan especial para él. Entre los presentes vimos a Rosario Flores, amiga y compañera de profesión.

La también compositora tuvo la oportunidad de hablar con los periodistas de Europa Press en el photocall, a quienes contó cómo está viviendo esta nueva etapa como abuela, tras que su hija, Lola Orellana, diera a luz a su primera hija a principios de junio, a quien han llamado Azul. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Rosario Flores | Gtres

La emoción de Rosario

Es inevitable no ver la emoción de Rosario por haberse convertido en abuela. Mostró dicho sentimiento cuando nació, a través de una publicación de Instagram en la que relató lo siguiente: "Ya soy abuela. La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto", y lo hace actualmente con pequeñas intervenciones ante las cámaras.

Cuando la periodista le pregunta cómo está viviendo esta nueva etapa, la artista no duda con qué responder: "Pues imagínate, estoy enamorada", expresa con contundencia. De la misma manera, Rosario afirma que "todo va muy bien", aclarando que están en un momento muy dulce y lleno de amor familiar.

Actualmente, la hermana de Lolita Flores está de gira, y, de hecho, próximamente emprende su camino a América, según ella misma cuenta. Es por eso que este gran paso profesional supondrá una gran distancia entre ella, su hija y su nieta.

Rosario Flores junto a su hija, Lola Orellana | Gtres

Rosario, por su parte, asegura que es un hecho que intentará llevar de la mejor manera posible: "Bueno, pues se lleva como todo el mundo, me imagino echándolos mucho de menos, pero bueno, pasa pronto", razona.

A esta gran distancia, la reportera de Europa Press reacciona diciendo que, hoy en día, tenemos muchas facilidades que pueden ayudar a que los kilómetros se sientan menos duros, por ejemplo con vídeos de la criatura, a lo que la cantante asiente: "La verdad que sí", dejando entender que es una dinámica que familiarmente les funciona.

La llegada de Azul

La hija de Rosario Flores, Lola Orellana, se convirtió en madre por primera vez a principios de junio junto a su pareja, Cosme. Y aunque siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano, compartió el nombre del bebé a través de Instagram: Azul. Una elección muy especial que hace referencia al color del cielo despejado y del mar, y que se relaciona con la calma, la libertad y el equilibrio.

Gracias a imágenes de estos primeros meses de maternidad, Lola ha dejado ver algunos momentos de esta nueva etapa. En una de las fotografías aparece acunando a su hija junto a una ventana, mientras que en otra se puede ver a Cosme paseando con la pequeña en un portabebés.

La artista también ha compartido una ilustración que parece representar su placenta, un recuerdo simbólico del nacimiento de Azul, así como una fotografía en blanco y negro de ella misma cuando era bebé, en brazos de su madre, Rosario Flores. Una imagen especialmente emotiva que conecta su propia infancia con la nueva etapa que acaba de comenzar y que ha llenado de alegría a toda la familia.