Gonzalo Caballero, tajante al recordar su pasada relación con Victoria Federica: "No me siento muy orgulloso de ello"

La relación de Gonzalo Caballero y Victoria Federica fue durante un tiempo una de las más comentadas en el entorno de la crónica social, después de que ambos fueran vinculados sentimentalmente.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos separados. Ahora, el diestro ha vuelto a ser preguntado por aquella etapa y no ha dudado en dejar clara su postura, con unas declaraciones en las que evidencia que no tiene intención de mirar atrás.

Gonzalo Caballero | Gtres

El torero se ha mostrado especialmente contundente al ser preguntado por la sobrina del rey Felipe y por si mantiene algún tipo de contacto con ella.

"La verdad me da un poco igual. Ni la sigo, ni sé nada de ella ni quiero saber nada de ella y no puedo decirte porque no sé nada de ella", ha asegurado, dejando claro que actualmente no tiene interés en conocer detalles sobre la vida de la joven.

Además, al preguntarle si se siente orgulloso de la relación que mantuvieron, ha respondido sin rodeos: "La verdad no me siento muy orgulloso de ello".

Caballero también ha descartado que haya ocurrido algo recientemente entre ambos y ha insistido en que su vida sentimental está centrada en el presente. "Estoy a otras cosas. Estoy con mi novia, estoy muy feliz y eso es una etapa pasada que prefiero ni recordar, la verdad", ha afirmado, zanjando así las preguntas sobre su historia con Victoria Federica.

Victoria Federica y Gonzalo Caballero en 2019 | Gtres

Estas declaraciones se han producido durante el homenaje celebrado en Las Ventas al doctor Máximo García Padrós, cirujano jefe de la plaza madrileña, que atendió al torero tras la grave cogida que sufrió el 12 de octubre de 2019.

Siete años después de aquel percance, el diestro ha acudido emocionado al reconocimiento dedicado al médico que, según sus propias palabras, le salvó la vida. "A mí personalmente ahora el día 12 de octubre hace 7 años que me salvó la vida y estoy aquí gracias a él", ha recordado, agradecido por el homenaje a quien considera una figura fundamental en su historia personal.