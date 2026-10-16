Adara Molinero anuncia que está embarazada de su segundo hijo: "Nuestro pequeño gran milagro"

Después de sincerarse sobre su dura lucha para convertirse de nuevo en madre, Adara Molinero ha compartido en redes sociales la mejor de las noticias Está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Vicente Romero.

Un sueño cumplido que, sin embargo no ha resultado fácil, pues el pasado junio, Adara confesaba devastada que se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad después de que los médicos le confirmasen que no sería sencillo tener un hijo de manera natural.

Una larga lucha por la que se ha mantenido alejada del foco mediático, y que finalmente ha terminado de la mejor manera posible.

Como ha anunciado este viernes con un emotivo post en su perfil de Instagram, presumiendo de su incipiente barriguita y mostrando la primera ecografía de su bebé, en unos meses darán la bienvenida a su "pequeño milagro".

"El milagro de la vida. Nuestro pequeño milagro, por el que tanto hemos llorado, luchado y soñado. Te deseamos mucho antes de que existieras y ya te amábamos antes de conocerte. Nuestro sueño se ha hecho realidad", ha expresado muy emocionada una vez que ha superado el primer trimestre de gestación.

La historia de amor de Adara y Vicente comenzó en el verano de 2025. La pareja se conoció a través de redes sociales, y a pesar de la distancia -ya que el entonces futbolista vivía en Canarias-, su relación se afianzó a pasos agigantados. Meses más tarde, el joven decidió abandonar su tierra natal para instalarse en Madrid junto a la influencer, apostando todo por su amor.

Junto a Martín, de 8 años, el hijo que Adara tiene con Hugo Sierra, han formado una preciosa familia que ahora van a ampliar con la llegada de su primer bebé, del que por el momento no han desvelado el sexo ni la fecha en la que llegará al mundo completando su felicidad.