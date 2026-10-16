¿Buscas un cambio de look? Cortes de pelo que serán tendencia este otoño

Si tu pelo aún arrastra los estragos del verano, es el momento definitivo para pasar por la peluquería. Al igual que renovamos el armario con la llegada del frío, tu melena necesita un extra de mimos para recuperar su vitalidad, sanearse y lucir radiante a juego con tus looks de temporada.

No importa el largo de tu cabello: esta temporada hay tendencias de sobra para que todas podamos dar un giro a nuestro look. Pedro Moreno y Ana Martínez, estilistas capilares y education managers de Jean Louis David, aseguran que este año triunfarán desde las melenas rizadas con mucho volumen hasta los cortes más texturizados. A continuación, te descubrimos todas las claves para inspirar tu próximo cambio.

Para el pelo corto

Soft Mullet

El corte mullet se reinventa esta temporada en una versión mucho más elegante y discreta. Pedro Moreno explica que la tendencia actual apuesta por un acabado delicado, caracterizado por unos laterales degradados de forma casi invisible, volumen suave enmarcando el rostro y algo más de longitud en la nuca. Es la opción ideal si buscas un estilo diferenciador y tienes un cabello con textura natural, ya sea sutilmente ondulado o rizado.

Miley Cyrus con un corte soft mullet | Gtres

Bixie largo y texturizado

El híbrido perfecto entre el pixie y el bob sigue sumando seguidoras gracias a su constante evolución. En esta ocasión, el corte se lleva un poco más largo y con un extra de textura que suaviza sus formas. Según Moreno, la magia de esta longitud intermedia reside en su versatilidad: te permite jugar con el movimiento, colocártelo detrás de las orejas o transformar el acabado diario sin perder la ligereza y comodidad de un pelo corto.

Gracie Abrams luciendo un bixie largo | Gtres

Cortes midi

Clavicut

La melena que reposa justo a la altura de la clavícula se consolida como uno de los estilos de media melena más polifacéticos. Ana Martínez destaca que su gran ventaja es la capacidad de adaptarse con éxito a cualquier tipo de rostro y textura. Eso sí, la experta avisa que, si tienes el cabello fino, lo mejor es mantener una base más compacta para potenciar visualmente la sensación de densidad y cuerpo.

Marta Lozano con un corte clavicut | Gtres

Midi Shag

Si buscas movimiento, el shag es tu corte. Esta versión concentra las capas desestructuradas en la zona superior y alrededor de las facciones, logrando un estilo desenfadado y lleno de textura. Martínez señala que este corte es el mejor aliado de los cabellos ondulados, ya que las capas potencian las ondas naturales y consiguen ese efecto relajado y chic que tanto se busca esta temporada.

Cara Delevingne con un corte midi shag | Gtres

Cortes de pelo a capas

Butterfly

Las capas estratégicas alrededor del rostro siguen siendo las reinas indiscutibles de las melenas más largas. La propuesta de la firma mantiene al corte butterfly en lo más alto, un estilo reconocible por su marcado desfilado frontal y unas capas traseras que dibujan una silueta redondeada en forma de pico. Además de aportar un movimiento espectacular, estas capas ayudan a contornear y estilizar visualmente las facciones de manera personalizada.

Sydney Sweeney con un corte de pelo butterfly | Gtres

Flippy Bob

El icónico bob tampoco se resiste a la fiebre de las capas, aunque las incorpora de una manera muy sutil y superficial en la parte alta de la cabeza. ¿El objetivo? Conseguir que las puntas se disparen hacia fuera de forma natural, recreando ese favorecedor aire noventero que promete convertirse en una de las tendencias más potentes de la temporada.