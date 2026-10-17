María Pombo cumple 32 años: quién es quién en su círculo más cercano

Parece que fue ayer cuando María Pombo montó un fiestón en Punta Cana para su 30 cumpleaños. Pero hoy ya cumple 32 y lo hace en un gran momento, rodeada de gente que la quiere. Su extensa familia, amigas y compañeras de profesión la apoyan tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Quién es quién en el círculo más cercano de la influencer madrileña?

Pablo Castellano

Su marido, padre de sus hijos y compañero de vida. María y Pablo se casaron el 22 de junio de 2019 y juntos han creado una familia de postal. Con sus tres pequeños, Martín, Vega y Mariana, su querido perro Pluto y un gatito que adoptaron recientemente, viven entre su residencia en Madrid y Casa Vaca, en Cantabria. Pablo es arquitecto, empresario y en los últimos años ha ganado peso como influencer, alcanzando la friolera de 617 mil seguidores.

Marta Pombo

La hermana mediana de las Pombo, con la que María demuestra ser uña y carne. También creadora de contenido, Marta vive junto a su marido Luis Zamalloa y sus tres hijas. Hacen mucha vida con la familia, compartiendo en redes sociales la enorme complicidad que hay entre ellos.

Lucía Pombo

La hermana mayor del clan, con la que María mantiene un vínculo inquebrantable. Aunque también es creadora de contenido, su verdadera pasión y profesión es la de piloto de aviación comercial. Lucía vive en Madrid junto a su marido Álvaro López-Huerta y su hija Lola Belén, haciendo mucha vida en familia.

Gabriela Toral

Considerada cariñosamente la "cuarta hermana Pombo", comparte con María un lazo que va muchísimo más allá de la sangre. Se criaron juntas al ser ella hija de Marcia, la empleada de hogar de la familia. También creadora de contenido, Gabriela vive en Madrid y trabaja junto a Víctor Pombo ("Papín") en su restaurante Camino.

Papín y Teresa Ribó

Los padres de la cumpleañera y el pilar fundamental sobre el que se edifica la vida de María. Víctor Pombo y Teresa Ribó son sus mejores consejeros, su refugio incondicional y quienes han marcado profundamente la personalidad, los valores y el éxito de la influencer. Su casa sigue siendo el punto de encuentro obligatorio donde María desconecta de los focos y vuelve a ser simplemente una hija más.

María Fernández-Rubíes

Una de las mejores amigas de María y su gran compañera de batallas en el universo digital. Han crecido de la mano en las redes sociales, logrando una complicidad que ha salido reforzada con los años. Tan solo hace falta entrar en el perfil de una de las dos para verlas juntas compartiendo confidencias, risas y estilo en cualquier viaje, evento o en su día a día como madres.

María García de Jaime

Comparten nombre, profesión y devoción por sus familias. Ambas amigas han transitado varias etapas de su vida de la mano, madurando juntas desde los inicios de sus carreras hasta la bonita realidad de ver crecer a sus hijos.

Otras amigas cercanas

A menudo, María también muestra tener una gran relación con otras creadoras de contenido. De hecho, muchas de ellas estuvieron invitadas a su fiesta en Punta Cana de hace dos años. Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Laura Matamoros, Bea Gimeno y Alejandra Navas forman el grupo perfecto.