El cariñoso mensaje de Eva González a Tana Rivera tras su ruptura con Roca Rey: "Siempre será mi niña"

Tana Rivera y Andrés Roca Rey parece que han puesto fin a los seis meses que ha durado su intensa historia de amor. Aunque aún ninguno ha confirmado la noticia, los rumores sobre una fuerte crisis, al menos, son evidentes y ya ha habido varios rostros conocidos que se han pronunciado, como Carmen Lomana.

Ahora, Eva González ha respondido ante esta situación. La exmujer de Cayetano Rivera ha sido preguntada por la prensa en la gala benéfica Elle X Hope, donde ha ejercido como maestra de ceremonias.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey | Gtres

Fiel a su discreción, la presentadora de La Voz no ha querido revelar cómo se encuentra la hija de Eugenia Martínez de Irujo, pero sí ha dejado claro que cuatro años después de su separación del torero su vínculo con la que fue su sobrina sigue siendo muy especial.

"El lazo que hubo y que hay ¿eh? Porque Tana siempre será mi niña, mi ratona, y la quiero muchísimo. Y además hablamos muchísimo, ayer estuvimos hablando, o sea que no hay problema", ha expresado con una sonrisa.

"Todo lo que sea relacionado con su vida sentimental, evidentemente, si alguien quiere contarlo tiene que ser el protagonista. En este caso, los protagonistas, la veis muchas veces", ha afirmado. "Si ella no quiere contestar, yo, evidentemente... Pero hombre, es mi niña, por favor, claro que sí", ha zanjado sin ocultar el enorme cariño que sigue teniendo a la nieta de la duquesa de Alba.

Eva González en la gala benéfica Elle X Hope | Gtres

En cuanto a ella, y aunque no ha querido hablar de su discreta relación con Nacho Llanos -que dura ya más de un año- Eva sí ha reconocido que está en un gran momento tanto personal como profesional: "Estamos en plena temporada de La Voz y muy bien, es un programa que a mí me da muchísimas satisfacciones, que la gente año tras año, y después de 12 años que llevamos ya, sigue apostando por este programa. Seguimos siendo líderes cada semana, entonces estoy muy feliz, muy contenta".

Y aunque es complicado conciliar su trabajo en Madrid con su faceta de mamá de Cayetano, de 8 años, la presentadora ha explicado que llega a todo "con ayuda, porque ahí están mi hermana y mi madre siempre".

"Yo vivo en el AVE, si es que yo seguramente habré pagado por lo menos cuatro o cinco vagones. Lo raro es que no lo hayan puesto como los aviones. Yo creo que me tendrían que poner un nombre ahí, Eva González, este vagón es Eva González", ha añadido entre risas.