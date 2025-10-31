Baile de debutantes 2025: qué es, cuando se celebra y quienes son las primeras confirmadas

El prestigioso baile de debutantes se celebrará el próximo 29 de noviembre, una fecha que ya se acerca y genera gran expectación. Considerado uno de los eventos sociales más exclusivos del año, reunirá en París a jóvenes de familias destacadas de todo el mundo, acompañadas de sus caballeros, para vivir una noche de elegancia y tradición.

En este artículo, y de la mano de la periodista Marina Ortiz, te contamos todo lo que necesitas saber: qué es el baile de debutantes, cuando se celebra y quienes son las tres jóvenes que han confirmado su asistencia.

Qué es el baile de debutantes

Le Bal des Débutantes, celebrado en París, tiene sus raíces en la tradición inglesa del siglo XVIII, cuando los bailes de debutantes servían para presentar a las jóvenes de la alta sociedad ante la reina.

En Inglaterra, las debutantes lucían vestidos blancos, guantes y tiaras mientras hacían una reverencia a su majestad. En Francia, esta costumbre se mantuvo entre 1957 y 1973, y años más tarde fue revivida por Ophélie Renouard, quien transformó el evento en una cita exclusiva que reúne cada año a unas veinte jóvenes mujeres de familias destacadas de todo el mundo.

Le Bal destaca por ser el único baile benéfico en el que las debutantes visten alta costura, con vestidos diseñados por las casas más prestigiosas de la moda. La entrada es únicamente por invitación, lo que refuerza su carácter selecto e internacional. Es un evento que celebra la excelencia y el empoderamiento de las mujeres.

Entre las participantes a lo largo de los años figuran princesas de diversas casas reales, hijas de empresarios y artistas reconocidos, consolidando así la reputación del evento como un símbolo de elegancia y modernidad.

Bronwyn Golden Vance, la primera debutante

Nacida en Los Ángeles, la joven debutante es hija de los reconocidos actores Angela Bassett y Courtney B. Vance, quienes la tuvieron mediante gestación subrogada. Tiene un hermano mellizo, Slater Josiah Vance, con quien mantiene una relación muy cercana.

Este año, se unirá al prestigioso Le Bal des Débutantes luciendo un vestido diseñado por Stéphane Rolland, con el que promete destacar por su elegancia y estilo contemporáneo.

Está graduada en Cine y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Harvard, donde ha sabido combinar su pasión por las artes con una formación académica de excelencia. Desde pequeña ha crecido rodeada del mundo del espectáculo, pero ha sabido construir su propio camino.

Araminta Spencer-Churchill, la segunda debutante

La joven aristócrata, hija del duque de Marlborough, tiene 18 años y se presenta como representante de una de las familias más influyentes del Reino Unido. Para la ocasión, vestirá un elegante diseño de Armani Privé.

Su residencia familiar es el imponente palacio de Blenheim, uno de los hitos arquitectónicos de Inglaterra.

Aparte de su noble linaje, la joven es una apasionada de la hípica. Forma parte del equipo británico y aspira a competir en los próximos Juegos Olímpicos. Además, ostenta un notable vínculo histórico: es descendiente lejana de Winston Churchill, una de las figuras políticas más importantes del siglo XX.

Jillian Chan, la tercera debutante

Jillian Chan, de 19 años y originaria de Hong Kong, ha sido confirmada como la tercera debutante para el prestigioso baile del 29 de noviembre, donde deslumbrará con un diseño de alta costura firmado por Georges Hobeika.

Proveniente de una familia vinculada al cine: es hija del reconocido director Peter Chan, quien presentó Shes Got No Name en el Festival de Cannes, y de la actriz y productora Sandra Ng, una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica de Hong Kong.

Nacida en 2006, Jillian estudia interpretación en la USC School of Dramatic Arts de Los Ángeles, donde continúa formándose para seguir los pasos de sus padres. A pesar de su juventud, ya ha hecho sus primeros papeles en la actuación, participando en obras de teatro y protagonizando un anuncio junto a su madre.

Además, mantiene una estrecha amistad con Ella Yam, debutante del año pasado e hija del actor Simon Yam, con quien comparte una conexión tanto personal como cultural dentro del mundo del cine y la alta sociedad asiática.