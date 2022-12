Emily Estefan relata la delicada conversación que tuvo con su madre Gloria sobre su orientación sexual

Gloria Estefan se ha mostrado siempre como el gran apoyo de su hija Emily desde que hiciera público que era lesbiana. Sin embargo, lo cierto es que la conocida cantante se mostró un tanto reacia con que la joven le comunicara a su abuela Gloria Fajardo que era homosexual.

"En la comunidad latina, muchos de estos temas no se tocan, son tabú. La gente lo ve, pero no quiere hablar de eso, no quiere verlo", le comentaba la productora a Chris Wallace de CNN en una reciente entrevista, argumentando el motivo por el que entonces se mostró disconforme con que su madre supiera la orientación sexual de su primogénita.

Ahora, Emily Estefan ha hablado en exclusiva con la revista ¡HOLA! y se ha sincerado sobre la delicada conversación en la que su progenitora le dijo que fuera "más easy going en respeto a su abuela" puesto que estaba "muy viejita". Unas palabras con las que la joven de 28 años no se sintió respaldada y que no solo es que no le gustaran sino que además también le hirieron.

Sin embargo, tal y como le ha contado al citado medio, el dolor que aquello le pudo provocar está completamente sanado y a día de hoy tan solo tiene palabras de agradecimiento: "De mis padres, el premio más grande que he recibido ha sido su calidad como seres humanos. Si ha habido algo que nos han enseñado a mi hermano y a mí es que nadie puede cambiar lo que somos. Que nadie tiene derecho a cambiar nuestra forma de vida".

No es la primera vez que la hija de la artista habla de los problemas que tuvo al revelarle a su familia que era lesbiana. En 2020, en el programa 'Red Table Talk: The Estefans', la hija de Emilio Estefan se sentó para sincerarse sobre cómo gran parte de su familia se lo tomó con naturalidad, pero también sobre cómo no todos actuaron igual.