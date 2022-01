David Bustamante revela cuánto tiempo tardó en conquistar a su pareja Yana Olina

El cantante David Bustamante mantiene una romántica y feliz relación con la bailarina Yana Olina desde hace cuatro años. La pareja se conoció en 2018 en un programa de televisión de baile presentado por Roberto Leal.

Desde ese momento, viven una preciosa historia de amor, aunque no la hicieron pública hasta un año después. El cántabro hizo una publicación en su cuenta de Instagram confirmando al fin su romance.

Hace unos días, hacía una aparición en un programa de televisión presentado por Dani Rovira, en el que desvelaba más datos sobre los inicios de su relación con la bailarina. En este caso se animaba a contar cuánto tiempo tardo en conquistarla.

Como todos sabemos, a David le encantan los retos, sin embargo, no esperábamos lo mucho que le costó conseguir enamorar a su actual pareja. Al parecer, el cantante revelaba que tuvo que esforzarse muchísimo, y que tardó los tres meses que duró el programa de baile en el que se conocieron, en conquistar su corazón.

Actualmente, viven su historia de amor juntos en una preciosa casa valorada en 600.000 euros y situada en una increíble urbanización ubicada en Boadilla del Monte, Madrid. La casa de Bustamante cuenta con 288 metros cuadrados y tres plantas en las que se reparten: cinco dormitorios y cuatro baños. Además, cuenta con una enorme cocina y un salón. En los exteriores de la vivienda se pueden encontrar el jardín y la piscina privada, y en las zonas comunes de la urbanización hay gimnasio y pista de pádel.

David aprovechaba su aparición en el programa para contar el enfado que tiene con su hija Daniela: "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música", revelaba el cantante en lo que fue una gran noche de muchas risas.

...

Seguro que te interesa

La madre de Álex Casademunt, cansada de que le pregunten por David Bustamante