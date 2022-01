David Bustamante revela cuál es la única asignatura que ha suspendido su hija Daniella

El 'extriunfito' David Bustamante siempre se ha mostrado muy orgulloso de su pequeña Daniella, hija que comparte con su exmujer la actriz Paula Echevarría. Hace poco, hacía una aparición en un programa de televisión presentado por Dani Rovira, en el que contaba la razón del 'enfado' que tiene con su primogénita.

Al parecer, la pequeña de 13 años, había suspendido una asignatura este trimestre en el colegio: "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música", revelaba entre risas el cantante, y sin aparente enfado. Todo lo contrario, lo contaba a modo anécdota divertida, y estando convencido de haber sido un pequeño fallo de su hija que no volverá a cometer.

David Bustamante y su hija Daniella | Instagram David Bustamante

Además, Bustamante añadía que ya se había encargado de ofrecerle su ayuda: "No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero que la próxima vez le ayudaba yo a poner notitas en el pentagrama", de manera que, se le ha visto volcado en conseguir que su pequeña consiga aprobar la asignatura.

A pesar de este pequeño desliz que ha tenido Daniella, David aclaraba que es una niña ejemplar, que por regla general saca muy buenas notas y que está orgulloso de ella: "Es una adolescente, tiene 13 años y es una cosa muy dura. Pero tengo suerte porque es una niña muy buena".

David aprovechaba para contar que lo único que deseaba para su hija, era que siguiera siendo durante el resto de su vida lo buena persona que es ahora: "Me da igual lo que quiera ser en la vida, pero que sea buena gente y que deje buen sabor en las personas que se vaya cruzando a lo largo de la vida".

