David Bustamante habla sobre la inminente mayoría de edad de su hija Daniella: "Da miedo"

El próximo cumpleaños de Daniella Bustamante no será como otro cualquiera. La joven soplará las 18 velas, marcando el inicio de su vida adulta.

Un momento muy especial y significativo tanto para ella como para sus padres, David Bustamante y Paula Echevarría, que llegará el próximo 17 de agosto.

Daniella Bustamante y su madre, Paula Echevarría | Gtres

Sobre este hecho se ha pronunciado el cantante, confesando el vértigo que le da esta cifra. "Lógicamente da miedo", ha señalado a Europa Press.

Tras ello, ha reflexionado acerca del anonimato que debe tener su hija, a pesar de haber ya posado con su madre.

"Considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?. Es normal que haya interés por ser hija de quien es", ha comentado el artista, lanzando un llamamiento. "Ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible. Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tempos y que la dejáis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".

David Bustamante en WOW 27 | Europa Press

En lo personal, Bustamante atraviesa también un gran momento junto a Yana Olina, con quien comparte vida y rutina a tiempo completo. "Nosotros estamos 24-7 juntos, tenemos esa suerte de poder compartir absolutamente todo, así que entrenamos cada día por la mañana, salimos a caminar y luego nos vamos al gimnasio. Estamos ahora en un momento muy guay con el deporte, ella lo necesita porque ha sido deportista de élite", ha explica, dejando ver la complicidad y el estilo de vida saludable que mantienen como pareja.

Esa estabilidad se refleja en cómo se siente ahora mismo: "Tranquilo, feliz, trabajando como he hecho toda mi vida desde que era muy niño y disfrutando de la gente que quiero. Y gozando de salud, así que eso es lo más importante y es lo que le deseo a todo el mundo".