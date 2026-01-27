David Bustamante ha empezado este 2026 por todo lo alto. El cantante arranca el año con nuevo proyecto convirtiéndose en el protagonista del musical El Zorro, basado en el legendario héroe enmascarado de la novela de Isabel Allende, que se estrenará próximamente en el Teatro de La Latina de Madrid.

David Bustamante presenta un musical, El Zorro | Gtres

Un nuevo trabajo con el Bustamante, tal y como confiesa, está muy ilusionado: "Sorpresa cuando me llamaron a mí y sorpresa cuando dije que sí porque no pude rechazar un proyecto tan bonito. Sabéis de sobra que me quedé enamorado del teatro musical y es un personaje, un superhéroe con el que he crecido y que es la base de muchos superhéroes actuales".

Un papel para el que se ha preparado mucho "dando clases de esgrima, seguiré con mi preparación física y retomaré las acrobacias y las artes marciales, un poco de todo para estar en mi prime, en mi mejor versión posible para que sea muy espectacular y muy divertido también".

David Bustamante posando para la prensa | Gtres

Y es que, como él mismo reconoce está viviendo un momento maravilloso y se siente "onfire": "Además tengo otros proyectos de tele, de la gira, canciones nuevas que sacar... Va a ser un año bastante intenso. Estoy en un momento que me encuentro muy bien, con mucho equilibrio entrenando, cuido mucho la alimentación. Me ayuda mucho a nivel vocal y para estar en el escenario es básico y tengo que estar muy en forma para esta obra, y es otro reto y otra meta que me ayuda a conseguir el objetivo".

Una etapa dulce que también está viviendo al lado de su pareja, Yana Olina, con la que lleva saliendo desde 2018, y a la que define como "la compañera perfecta" y con la que no descarta casarse o convertirse en padre de nuevo en un futuro: "Me ayuda muchísimo con todo, con la preparación, con el texto... Me ayuda a vivir. Yana es una fenómena y sin ella no sería posible nada".

David Bustamante y su novia, la bailarina Yana Olina | Gtres

Sobre lo que también se ha pronunciado, ha sido sobre el próximo cumpleaños de su hija, Daniella Bustamante, fruto de su matrimonio con Paula Echevarría, que cumple 18 años. Una edad que, como reconoce el cantante, le da vértigo pero está tranquilo: "Se está haciendo una mujercita muy responsable y tiene ya las ideas y sus objetivos de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer y que sea feliz. Es lo único que le deseo a mi hija". "Los papás, tanto Paula como yo, estamos ahí para ayudarla en todo y que, bueno, que empiece a volar del nido. Es normal, todos vamos creciendo", añade.