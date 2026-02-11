Todo sobre Sita Abellán, la estilista que consiguió que J Balvin estuviera por primera vez en un front row

Hay una pieza clave en todas las alfombras rojas y eventos de famosos que normalmente pasa muy desapercibida. Se trata de una profesión que ayuda a las celebridades a lucir adecuados para la ocasión, con un look que sorprenda a todos los presentes.

Pues sí, estamos hablando de los estilistas, aquellas personas que se dedican a pensar los outfits de los famosos para que derrochen estilo ante las cámaras. Es, sin lugar a dudas, una profesión con mucha pasión y grandes ideas que se ven reflejadas en looks perfectos para cada situación.

En este artículo os presentamos a Sita Abellán, modelo, DJ, diseñadora y estilista española. Procedente de Murcia y conocida como María de nombre de nacimiento, Abellán ha trabajado para grandes artistas como J Balvin, Kim Kardashian o Rosalía.

Trabaja con grandes artistas

Sita Abellán se ha convertido en una figura imprescindible dentro del universo fashion internacional. Su talento como estilista la ha llevado a moverse entre la élite de la moda, ganándose el respeto de diseñadores, marcas y celebridades.

Su cartera de clientes habla por sí sola: Kim Kardashian, J Balvin o Rosalía han confiado en ella para construir algunos de sus looks más icónicos. Y es que su nombre no es solo el de una DJ con estilo rompedor, sino el de una creadora de imagen con una sensibilidad única y una mirada que marca tendencia.

Abellán ha acompañado a J Balvin en momentos clave de su carrera, alfombras rojas y apariciones públicas, y ha sido también una de las estilistas de referencia de Rosalía en los últimos años. Además, lidera su propio proyecto creativo con Lilith by Sita, una marca de bisutería que refleja su universo estético, entre lo oscuro, lo sensual y lo experimental.

Uno de los hitos que consolidó su influencia fue en 2017, cuando consiguió que J Balvin hiciera historia en la moda de lujo. Gracias a ella, el cantante se convirtió en el primer reguetonero en sentarse en el front row de un desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, en el Grand Palais.

Sita Abellán y J Balvin en el desfile de Louis Vuitton en París el año 2020 | Gtres

Este pequeño detalle para algunos, fue un gesto simbólico que no solo elevó la imagen del artista, sino que confirmó a Sita Abellán como una de las grandes estilistas entre la música, la moda y la cultura pop.

Conocida gracias a Rihanna

Poco a poco fue abriéndose paso en el mundo de los desfiles y las editoriales de moda. Hizo buenas migas con grandes profesionales y fotógrafos, pero su cuenta de Instagram fue la lanzadera definitiva para dar su gran salto profesional.

La estrella mundial Rihanna estaba buscando una protagonista para el videoclip de su canción Bitch Better Have My Money en el año 2015 y sin quererlo ni buscarlo, por puro azar, cayó en la cuenta de Sita. Le fascinó su personal y ecléctico estilo y su equipo tardó poco en llamarla para ofrecerle el trabajo.

Su primer encuentro con Rihanna fue un día antes del rodaje del videoclip, y, desde entonces, se hicieron grades amigas. La cantante, por su parte, la invitaba a eventos exclusivos de su propia marca, y, la estilista, no dudaba en ofrecerle consejo siempre que lo necesitara.

Más sobre ella

Sita Abellán dejó atrás su tierra natal para empezar, en Madrid, sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, que combinó con varios trabajos de modelaje. Cuando apenas tenía 19 años y ya era conocida en el mundo de los flashes, protagonizó un anuncio de la firma de moda española Loewe.

Se trató de un spot publicitario polémico, ya que varios jóvenes hablaban de su percepción sobre la marca, una firma que trató de reinventarse y llegar a un público más amplio pero que, a su vez, la línea de bolsos que publicitaron con el anuncio no bajaba de los 1.000 euros de precio por pieza.

Así fue como María se fue haciendo, poco a poco, conocida en el mundillo más moderno y underground de Madrid. Sin lugar a dudas, fue una de las claves de su camino hacia el éxito mundial.