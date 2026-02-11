Una de las parejas más queridas del panorama televisivo es, sin duda, la de Lara Tronti y Hugo Pérez, que llevan diez años juntos y ya tienen un hijo en común, Nico. Desde que pusieron a prueba su amor en un reality show y demostraron que lo que los une es más fuerte que cualquier obstáculo, han demostrado que el amor verdadero existe.

Hoy, la pareja disfruta de la vida que siempre soñaron: viviendo en el campo, rodeados de animales y cuidando de su pequeño. Y ahora, su felicidad crece: según ha revelado la revista ¡HOLA!, Lara está embarazada de su segundo hijo, un bebé que ha sido "una sorpresa buscada", que dará a Nico un hermanito o hermanita. Lo cierto es que pese a que lo tenían en mente, no esperaban que llegase tan rápido.

Parece que los embarazos están siendo muy diferentes entre sí ya que en cada uno ha tenido una situación diferente, con el primero, costó más quedarse pero una vez conseguido "Fue todo un camino de rosas" afirmaba mientras añadía: "No tuve ni una sola nausea, no estaba cansada, no noté nada". Sin embargo, con el segundo, a pesar de estar "muy feliz", tuvo un primer trimestre mucho más movido: "Voy poquito a poco recuperando la energía", confesó con total naturalidad.

El embarazo va por su cuarto mes, es decir, catorce semanas, y todavía desconocen el sexo del bebé, asegurando que aunque parezca "lo típico", lo único que les importa es que venga sano. Por supuesto, como toda pareja ilusionada, no se les escapa ningún detalle y ya tienen los nombres pensados: "Si es niño se llamará Martiño, muy galleguiño", bromeaba Lara, "y si es niña, Carlota".

El papel que juega Hugo como padre también es crucial y debe actuar como apoyo incondicional para Lara. Pese a que reconoce que "el primero da un poco de miedo" refiriéndose a su primer hijo, ahora están "más tranquilos" aunque "expectantes" ya que con Nico fue todo de maravilla, incluso en las noches que es lo que más aterra a unos padres primerizos.

Por su parte, Nico se muestra encantado con la llegada de su hermanito, señalando la barriga de mamá, aplaudiendo y dándole besitos con la inocencia y alegría que solo un niño puede transmitir.