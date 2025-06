David Bisbal, muy romántico, rescata fotos inéditas de Rosanna Zanetti para felicitarla por su 38 cumpleaños

Este 15 de junio, la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti ha celebrado su 38 cumpleaños. Un día especial que ha celebrado con ilusión, a pesar de la ausencia de su marido, David Bisbal, quien se encuentra de gira por Estados Unidos.

"Celebrando un año más de vida o mejor dicho de vida en los años. Soy tan feliz. Birthday Girl! 38 and counting…", escribía Rosana en su perfil de Instagram, en el que además ha compartido una bonita galería de fotos (concretamente en la sexta publicación) en la que aparece acompañada de sus hijos, Bianca y Matteo, fruto de su relación con David Bisbal.

A pesar de los miles de kilómetros que separan al cantante de la modelo, David ha tenido muy presente a su mujer el día de su cumpleaños. Tanto es así, que ha utilizado sus redes sociales para dedicarle una romántica felicitación, con la que ha hecho un repaso de su historia de amor.

"Amor mío… Hoy he estado mirando nuestras fotos…y me he emocionado más de la cuenta. Me genera mucha felicidad ver todas estas fotos, pero también un poquito de rabia de no poder estar ahí contigo hoy", comenzaba escribiendo emocionado David Bisbal. Una apretada agenda que ha impedido al cantante soplar las velas junto a su mujer e hijos, como han hecho otros años.

"Abrazándote como tantas veces he hecho, llegando de madrugada de un concierto, abriendo la puerta de casa, subiendo las escaleras con el corazón acelerado para decirte te amo!!! Y hoy además!! Feliz cumpleaños!!!!", continuaba el artista, destacando lo enamorado que está de Rosanna, con quien mantiene una relación desde 2016, cuando se conocieron a través de un amigo en común.

Una historia de amor consolidada de la que, a través de un álbum de lo más personal, el cantante ha presumido en su cuenta de Instagram: "Hoy estamos lejos, pero no puedo dejar de pensar en lo que nos queda por celebrar! nuestro amor para toda la vida. Estoy reviviendo con estas fotos algunos momentos contigo, nuestra historia… qué bonita por Dios!".

Aunque este año le ha tocado felicitar a Rosanna a través fotos y desde la distancia, David ha terminado confesando lo afortunado y feliz que se siente de compartir momentos juntos: "Me doy cuenta de que soy fanático de hacerte fotos, así me paso todo el tiempo cuando estamos lejos, viendo toda nuestra vida! Te admiro. Te amo".

Una dedicatoria a la que Rosanna no ha dudado en contestar, destacando las ganas que tiene tanto ella como sus hijos de reencontrarse con el artista: "Qué bonito amor. Te amooo! Ya falta muy poco. Los niños y yo te estamos esperando para ponernos al día con todo."

David Bisbal y Rosanna Zanetti se conocieron en 2016 y tan solo dos años después pasaron por el altar. Una ceremonia íntima que conocimos a través de las redes sociales de la pareja. Juntos han tenido dos hijos en común, Matteo y Bianca. Aunque, Ella, la hija de David Bisbal y Elena Tablada, es una más en la familia.