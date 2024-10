Victorias Secret vuelve a brillar: así ha sido su desfile inclusivo con Cher, Kate Moss o Carla Bruni en la pasarela

Tras cinco años de ausencia, Victorias Secret ha regresado a las pasarelas este martes con un desfile que se ha llevado a cabo en Nueva York y que ha buscado reinventarse y actualizar su imagen. La famosa marca de lencería, que canceló su icónico show en 2019 tras recibir críticas por promover estándares de belleza inalcanzables, ha apostado por una propuesta renovada, enfocada en la diversidad e inclusión, sin perder la esencia de glamour y fantasía que la caracterizan.

Desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

El regreso del icónico desfile, que tantas millennials seguían pegadas al televisor, ha demostrado un claro compromiso con la diversidad, algo que en la etapa anterior del evento estaba prácticamente ausente. En esta ocasión, la pasarela se llenó de mujeres de todas las edades, tallas y etnias, lo que refleja un esfuerzo por adaptarse a los tiempos actuales.

A pesar de este enfoque renovado, los elementos tradicionales del show han permanecido intactos: las emblemáticas alas de los "ángeles" de Victorias Secret, adornadas con pedrería y diseños extravagantes, volvieron a ocupar un lugar central.

El retorno de las leyendas y la presentación de nuevas caras

Para recuperar la esencia del show, Victorias Secret ha contado con la participación de algunas de las modelos más icónicas que han formado parte de su historia. Ángeles legendarios como Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes, Behati Prinsloo e Irina Shayk volvieron a desfilar, llevando las míticas alas que simbolizan la marca.

Tyra Banks en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

Irina Shayk en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

También participaron en el desfile nombres conocidos de la industria como Gigi y Bella Hadid, Candice Swanepoel, He Cong, Taylor Hill y Ashley Graham.

Gigi Hadid en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

Ashley Graham en el desfile de Victorias Secret 2024 | Grtes

La pasarela no solo estuvo reservada para veteranas; el evento incluyó a modelos que están emergiendo como nuevos rostros del mundo de la moda, como Devyn Garcia o Lila Moss, hija de Kate Moss, quienes aportaron frescura a la pasarela.

Lila Moss en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

La diversidad también se reflejó en la elección de maniquíes como la modelo transgénero Valentina Sampaio o Paloma Elsesser, una de las máximas representantes de la diversidad estética dentro de la industria de la moda.

Paloma Elsesser en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

Estrellas invitadas y actuaciones inolvidables

El desfile no solo destacó por sus modelos, sino también por sus estrellas invitadas, como Kate Moss (en portada), que nunca había desfilado para la marca, o Carla Bruni.

Carla Bruni en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

La actuación estelar de Cher, quien a sus 77 años demostró que la energía y el talento no tienen edad, fue uno de los mejores momentos del show. La artista despertó la nostalgia entre los espectadores, interpretando algunos de sus éxitos más conocidos, como Believe o Strong Enough.

Cher en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

Junto a ella, la joven cantante sudafricana Tyla hizo vibrar la pasarela con su éxito Water, mientras que la estrella del pop tailandesa Lisa, del grupo Blackpink, interpretó Moonlit Floor, que es una versión de la canción de 1997, Kiss Me, de Sixpence None the Richer; de nuevo, música que nos traslada a la época dorada del desfile.

La cantante Lisa en el desfile de Victorias Secret 2024 | Gtres

Marta Díaz lo ha vivido de cerca

Entre las famosas invitadas a disfrutar de cerca el desfile estaba la influencer española Marta Díaz, que compartió con sus seguidores de Instagram cada detalle de la velada. Así como los eventos previos a los que estuvo invitada, como un cóctel de bienvenida.

Visiblemente emocionada, la creadora de contenido ha asegurado que "va a tardar mucho en superar esta noche".

Una nueva era para Victorias Secret

El retorno de este desfile, que comenzó a celebrarse en 1995, se produce en un momento en que la marca ha emprendido cambios significativos en su dirección y estrategia de imagen, alineándose con los valores de las mujeres contemporáneas.

El evento también marca un hito económico; según Forbes, se estima que el desfile anual genera alrededor de 500 millones de dólares en ingresos, lo que incluye ventas, acuerdos publicitarios y derechos de transmisión.