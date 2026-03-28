DESLUMBRA
Charlene de Mónaco, tras los pasos de la reina Letizia, usa su privilegio de blanco en la histórica visita del papa León XIV
La visita del papa León XIV al principado de Mónaco ha sido histórica por varias razones. Una cita en la que Charlene de Mónaco ha lucido impecable de blanco, haciendo uso de un privilegio que recientemente vimos en la reina Letizia
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El papa León XIV ha visitado Mónaco, su primera visita a un país europeo y segunda internacional desde que es pontífice. Un hecho histórico para el principado, pues se trata de del primer viaje de un papa en la época moderna ya que sólo se tiene constancia de que en 1538, Pablo III pasó por este territorio.
A su llegada fue recibido por el príncipe Alberto II y la princesa Charlene, impecable vestida de blanco. La princesa ha protagonizado uno de los momentos más simbólicos acaparando todas las miradas con un look impoluto, ajustándose al protocolo vaticano en el que solo unas pocas mujeres en el mundo pueden ejercer.
El conocido como privilegio de blanco es un honor exclusivo a siete mujeres en todo el mundo: la Reina Sofía, la reina Paola de Bélgica, la gran duquesa María Teresa y Estefanía de Luxemburgo, la propia princesa Charlene de Mónaco, la reina Matilde de Bélgica y la reina Letizia, que recientemente deslumbraba de blanco en Roma junto al papa León XIV.
La mujer del príncipe Alberto ha vestido un abrigo de corte cruzado y estructura definida, con hombreras y un ligero acabado satinado ceñido en la zona de la cintura.
Debajo del abrigo, Charlene ha lucido un vestido blanco de estilo minimalista, de manga larga y corte midi, adornado con detalles de encaje y una mantilla sobre su cabeza.
Además, Charlene ha compartido privilegio con su hija Gabriella. Ambas se han presentado con looks coordinados.
En cuanto al resto de los Grimaldi, han ido de riguroso luto, como dicta la tradición. Así, Carolina de Mónaco ha portado una mantilla negra sobre la cabeza, al igual que Estefanía de Mónaco y Carlota Casiraghi.
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