La princesa Leonor debuta en el Día de las Fuerzas Armadas: el look de la reina Letizia y un error inesperado

Este sábado 30 de mayo se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo (Pontevedra), en un acto presidido por los reyes Felipe y Letizia y en el que se han desplegado casi 4.000 militares y decenas de aeronaves y vehículos.

Sin embargo, la gran protagonista del día ha sido la princesa Leonor, ya que ha debutado en este evento.

La princesa Leonor en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo | Gtres

La Princesa de Asturias, con uniforme de gala de alférez de 4º del Ejército del Aire, ha llevado la insignia del Ejército del Aire con un paracaídas en el círculo rojo que acredita que ha completado un curso de paracaidista voluntario que no han realizado todos los compañeros de su promoción ni tampoco su padre, vestido con el uniforme de gala del Ejército de Tierra para la ocasión.

La princesa Leonor y el rey Felipe en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo | Gtres

Por su parte, doña Letizia ha lucido un vestido midi de Juan Vidal que ya llevó en el desfile del 12 de octubre de 2023. El look, confeccionado en tejidos ligeros en azul y estampado floral, ha hecho pasar algo de frío a la Reina, tal y como se ha visto en alguna imagen.

La reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo | Gtres

A pesar de la histórica presencia de la Princesa de Asturias, la meteorología ha quitado brillantez a los actos, obligando a modificar parte del programa previsto. La presencia de nubes impidió la celebración del desfile aéreo y del salto de la patrulla paracaidista del Ejército del Aire.

Además, durante el tradicional acto de izado de la bandera se produjo un pequeño incidente al soltarse la cuerda que sostenía la enseña nacional en el mástil.

Los asistentes tampoco pudieron disfrutar del esperado despliegue aéreo, en el que estaba prevista la participación de una treintena de aviones de combate.