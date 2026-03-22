UNA EDICIÓN GALÁCTICA
Carolina y Charlene de Mónaco deslumbran en el Baile de la Rosa más futurista con una invitada muy especial
El Baile de la Rosa 2026 pasará a la historia como su gala más futurista y por contar con la presencia de la familia imperial japonesa. De Carolina de Mónaco a Alexandra de Hannover, te mostramos todos los looks del exclusivo evento.
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La 70 edición del Baile de la Rosa ha sido una de las más originales desde que Grace Kelly lo organizara por primera vez en 1954. Tras su fallecimiento, la princesa Carolina se encargó de este glamouroso y benéfico evento que una vez más ha confirmado que la tradición y la modernidad pueden convivir en perfecta armonía.
Este año, la gala se ha reinventado con una sorprendente estética futurista inspirada en la tecnología y la sostenibilidad en la que Carolina de Mónaco volvió a ejercer de anfitriona con un diseño de alta costura en tejido metalizado y de silueta fluida.
A su lado, la princesa Charlene acaparó todas las miradas con su estilo vanguardista, mientras que el príncipe Alberto fue impecable con esmoquin clásico.
Junto a ellas, Alexandra de Hannover y su novio, Ben Sylvester Strautmann, que aportaron frescura, mientras que Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo lucieron como una de las parejas más elegantes del panorama internacional.
Uno de los grande hitos de la noche fue presencia de una destacada representación de la familia imperial japonesa, la princesa Akiko de Mikasa, que apostó por un diseño refinado con guiños a la tradición japonesa.
Otros invitados destacados fueron el piloto de F1 Charles Leclerc y su mujer Alexandra, Kitty Spencer, sobrina de Lady Di, Carlos de Borbón Dos-Sicilias Camila de Borbón Dos-Sicilias, la cantante Shirley Bassey o el diseñador francés Christian Louboutin.
Por su parte, la princesa Estefanía no ha asistido este año, como tampoco hizo en la edición anterior, al igual que sus hijos.
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Sin duda, una cita imprescindible para la alta sociedad internacional que este 2026 logró reinventarse sin perder su esencia.
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