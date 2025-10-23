Rocío Crusset, tras la boda de su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres: "Me temblaban hasta las pestañas"

El pasado sábado, Sanlúcar de Barrameda fue el escenario de una de las bodas más esperadas del otoño: la de Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera y Mariló Montero, con Blanca Llandres. Entre los invitados, destacó una presencia especialmente emotiva: Rocío Crusset, hermana del novio.

Pasdos unos días tras la celebración, la modelo y empresaria ha querido compartir con sus 185 mil seguidores de Instagram lo que vivió en el enlace a través de un carrusel de imágenes acompañado de un mensaje lleno de emoción: "El sábado se casó mi hermano. Aún sigo procesando todas las emociones. Qué día tan bonito vivimos. Qué amor tan grande".

Con sus palabras, Rocío ha dejado entrever la enorme ilusión y el cariño con el que toda la familia vivió el enlace, celebrado en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, donde se respiró elegancia y alegría.

"Me temblaban hasta las pestañas"

Rocío no ocultó su emoción durante la ceremonia. En su publicación, agradeció también la presencia de quienes estuvieron esperándola a su llegada: "Gracias a todos los que os acercasteis hasta la iglesia para acompañarnos. En ese momento, me temblaban hasta las pestañas, no me lo tengáis en cuenta".

Además de asistir como invitada y hermana del novio, Rocío también tuvo un papel destacado durante los preparativos del gran día. Tal y como se ha podido saber, colaboró junto al diseñador Nicolás Montenegro en el diseño del vestido de novia de Blanca Llandres, una creación elegante elaborada con mimo que le hizo lucir radiante.

El look de invitada de Rocío Crusset

Para el look de invitada, Rocío Crusset confió en la firma madrileña Sybilla, a quien agradeció expresamente en su publicación con estas palabras: "Gracias @sybillaofficial por vestirme para el que de momento, ha sido el día más especial de mi vida".

Su look estaba compuesto por un vestido amarillo de corte fluido y escote en V, con mangas amplias tipo kimono, que destacaba por su sencillez y movimiento. Completó el conjunto con zapatos de tacón en tonos coral y turquesa y un bolso de mano burdeos.

Rocío Crusset en la boda de su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres | Gtres

En cuanto a las joyas, optó por una gargantilla y unos pendientes de perlas, acompañados de un peinado suelto con ondas suaves y un maquillaje natural, en línea con su estilo habitual: elegante, discreto y con un toque muy personal. Un outfit que recordará siempre con cariño por ser el que lució en uno de los días más felices de su vida.