Triana, la hija de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis, cumple 18 años con una fiesta "modo feria"

El 21 de octubre de 2007 nacía Triana, la segunda hija de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis. Dieciocho años después, la joven ha alcanzado la mayoría de edad y lo ha hecho por todo lo alto, con una fiesta a su medida organizada con todo el cariño por su madre.

Virginia Troconis quiso cumplir el deseo de su hija y le preparó una celebración con aire andaluz en la finca familiar Cerro Negro, situada en la sierra de Guillena (Sevilla). Según ha contado la propia modelo en Instagram, la fiesta fue"modo feria" con música flamenca, capotes, flores, vino y hasta pasaron el rato en una pequeña plaza de toros para ambientar el día. "Un deseo cumplido. Un día para el recuerdo. Hoy de resaca emocional, quedó todo tan bonito…", escribió emocionada junto a un carrusel de fotos.

Una celebración muy especial en familia

En las imágenes se puede ver a Triana radiante, rodeada de sus amigos y de su familia más cercana. Según La Razón, no faltaron sus hermanos, Manuel y Alba Díaz —esta última, hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal—. No faltó el buen tiempo ni la alegría que caracteriza a las celebraciones del clan, que volvió a demostrar la estrecha relación que mantienen.

A diferencia de otras chicas de su edad que optan por puestas de largo más formales, Triana prefirió un ambiente campestre y divertido, reflejo de su personalidad natural y de su gusto por las celebraciones auténticas.

Así es Triana

Aunque ha crecido en el seno de una familia muy conocida, Triana ha mantenido un perfil discreto y sus redes sociales son privadas. Aun así, en las pocas apariciones públicas que ha hecho —como en el feed de su madre— ha dejado ver que tiene un estilo propio, muy en línea con las tendencias de su generación.

Le gusta la moda y elige looks sencillos pero con personalidad, como el traje rosa con top palabra de honor que llevó en la entrega de Medallas de Andalucía 2023.

Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis con su hija Triana | Gtres

O un conjunto más informal de vaqueros, camisa blanca y chaleco con tachuelas para asistir a los toros.

Virginia Troconis con sus hijos | Gtres

Además, comparte con su padre la personalidad y siente pasión por el fútbol, en concreto, el Real Madrid. Según ha publicado ¡HOLA!, Triana comenzará pronto sus estudios universitarios en Psicología.

Una joven con las ideas claras

Virginia Troconis no puede ocultar el orgullo que siente por su hija. En una entrevista con ¡HOLA! la definió como una chica "con una bonita energía y sentimientos puros". Por su parte, Alba Díaz también ha hablado en alguna ocasión de la relación tan especial que mantiene con su hermana pequeña (por parte de padre): "Hablamos muchísimo. Es muy madura y aprendo mucho de ella".

Triana cumple 18 años con las ideas muy claras. Si algo ha dejado claro con su fiesta "de feria" es que, además de heredera del estilo de su madre y del humor de su padre, tiene una personalidad única que promete dar que hablar en los próximos años.