Melyssa Pinto y Sheila Casas, su debut como cuñadas en un photocall: así hablan la una de la otra

Parece que desde finales de agosto la relación entre Sheila Casas y su cuñada, Melyssa Pinto, se ha afianzado. Y es que si tras volver del famoso viaje familiar, que hizo la familia Casas este verano a El Salvador, donde primero estuvieron Mario Casas y Óscar solos, junto a sus respectivas parejas, la influencer y la cantante, Ana Mena, evitando así coincidir con toda la familia allí (algo sobre lo que se habló mucho y que confirmó Sheila a su llegada al aeropuerto de Madrid, asegurando que todavía no conocía a ninguna de las dos); ahora Sheila Casas y Melyssa Pinto han confirmado que no solo ya se conocen, sino que incluso posan juntas en un photocall.

Así han sorprendido a los medios la abogada y la influencer este pasado miércoles en la inauguración de la nueva tienda de una conocida firma de perfumería en el centro de Madrid, donde también estaba el cantante Álvaro de Luna.

Melyssa Pinto, Álvaro de Luna y Sheila Casas | Gtres

Tras su debut como cuñadas en un photocall, ambas atendían a la prensa y se dedicaban unas bonitas palabras la una a la otra.

Sheila reconocía que "a la vista está que es una chica súper dulce, se le ve muy buena persona, no puedo opinar mucho porque no la conozco tanto, pero lo que se ve es muy puro, es un encanto y estoy muy contenta de ver a mi hermano feliz. Lo veo muy feliz y muy tranquilo".

Sheila Casas haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Y, por su parte, la influencer aseguraba que su cuñada es "muy mona": "Yo feliz de poder estar aquí y compartir este ratito con ella".

Melyssa Pinto haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Además, Melyssa, más abierta que nunca a hablar de su relación con Mario Casas, se pronunciaba sobre las recientes declaraciones que hizo el actor sobre sus deseos de convertirse en padre en un futuro y formar una familia numerosa como la suya: "A ver, yo no me opongo, que te voy a decir, pero en un futuro".