Cayetana Guillén Cuervo, sobre lo que sintió su hijo, ahijado de Amaia Montero, con el regreso de la cantante

Tras dos años retirada de los escenarios, Amaia Montero reaparecía por sorpresa en el primero de los tres conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu. Para delirio de las miles de personas que abarrotaban el estadio del Real Madrid, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh volvía por todo lo alto de la mano de la artista colombiana entonando una de sus canciones más icónicas del grupo, Rosas.

Y la pregunta no tardaba en surgir: ¿Este inesperado e impactante regreso de Amaia es definitivo? Era la donostiarra la que despejaba las dudas al abandonar Madrid tras su mano a mano con la cantante de Mañana será bonito: "Volveré relativamente dentro de poco, ahora estoy disfrutando de este momento" confesaba, confirmando además que su vuelta a la música no será con la banda que la lanzó al estrellato, LODVG. "Vuelvo en solitario. No voy a volver con ellos... de momento" revelaba con una sonrisa.

Ahora es Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de Amaia, la cantante es la madrina del hijo de la actriz, Leo, la que ha desvelado durante la XV Gala benéfica de Starlite en Marbella, donde ha recibido un premio por su labor filantrópica, cómo se encuentra la donostiarra tras su sorprendente reaparición con Karol G. "Amaia está muy bien. Ha sido una cosa preciosa verla ahí. Ha sido muy bonito ver cómo la quiere toda España. Para mí, ha sido una de las cosas más bonitas del año. Estoy muy feliz de que esté así hoy" ha afirmado con una sonrisa, confesando que a su hijo le ha hecho "una gran emoción" ver a la artista de nuevo sobre un escenario.

Cayetana Guillén Cuervo, en la XV Gala benéfica de Starlite en Marbella | Gtres

Y a pesar de que está en contacto con ella, ha preferido no confirmar cuándo podremos ver de nuevo a Amaia en acción: "Hablo con ella, claro. Pero yo no me quiero adelantar a contar lo que tiene que contar ella". "Está muy bien" ha zanjado feliz por este regreso por todo lo alto a la música.